So với cách đây một tuần, giá thịt heo ở nhiều siêu thị giảm 10.000-20.000 đồng nhưng vẫn ngang với chợ truyền thống.

Giá thịt tăng cao kỷ lục khiến sức mua giảm sút nên nhiều hệ thống siêu thị cho biết không tăng giá, thậm chí có nơi nói "bán bằng giá vốn". Từ 28/12 đến hết tết Nguyên Đán, hệ thống Big C và GO! cho biết đã bắt đầu thời gian bán hàng bằng giá vốn. Theo đó, giá thịt đùi heo còn 131.000 đồng một kg, giảm 14.000 đồng so với tuần trước đó. Sườn non heo, thịt ba rọi, nạc dăm cũng lần lượt giảm 10.000-15.000 đồng một kg xuống 180.000 đồng, 170.000 đồng, 165.000 đồng.

Tại hệ thống Sài Gòn Co.op, giá đang mềm nhất so với các hệ thống khác ở TP HCM. Cụ thể, ba rọi heo ở mức 167.000 đồng một kg, cốc lết 119.000 đồng một kg, chân giò 114.000 đồng một kg, nạc đùi, nạc dăm ở mức 140.000 đồng.

Đại diện Sai Gòn Co.op cho biết, mỗi ngày siêu thị này đang tiêu thụ trung bình 40-50 tấn thịt heo và dự kiến tăng 30-40% trong dịp cao điểm tết. Ngoài ra, các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food trên cả nước cũng khai thác thịt heo bảo quản mát và các mặt hàng thịt heo thảo mộc... để tăng lựa chọn cho khách hàng.

Riêng tại hệ thống Vinmart, giá heo vẫn tăng vọt. Đặc biệt, giá các loại thịt lợn MEATDeli tăng từ 10.000 đến hơn 40.000 đồng mỗi kg so với ngày 17/12. Trong đó, nạc nọng 339.900 đồng, nạc dăm 194.900 đồng, ba rọi 214.900 đồng mỗi kg...

Quầy thịt heo tại siêu thị trên đường Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp. Ảnh: Thi Hà.

Giá tại các hệ thống siêu thị ở TP HCM đã giảm và thậm chí tuyên bố bán hàng với giá vốn nhưng mức giá thực tế đang bằng với nhiều sạp thịt heo tại các chợ truyền thống. Còn với hệ thống siêu thị tại Hà Nội, giá đang cao hơn nhiều.

Tại chợ Xóm Mới (Gò Vấp, TP HCM), giá thịt heo ba rọi đang ở mức 170.000 đồng một kg, nạc dăm 130.000 đồng, giò heo 110.000 đồng một kg. Còn tại các chợ truyền thống ở Hà Nội, giá thịt lợn, vài ngày gần đây đã chững lại. Giá thịt thành phẩm 140.000–170.000 tuỳ loại.

Hơn 12h trưa nay tại một khu chợ ở trung tâm thành phố Hải Phòng, thịt lợn vẫn còn khá nhiều. Một tiểu thương chia sẻ, gần đây giá thịt lợn cao nên tiêu thụ chậm, người tiêu dùng mua lượng ít đi hoặc chuyển sang các sản phẩm khác như cá, thịt gà... Tiểu thương chợ này cho biết, giá thịt lợn thành phẩm so với đầu tuần đã hạ khoảng 20.000 đồng một kg. Hiện lợn hơi có giá dao động từ 85.000 đến 90.000 một kg.

Theo lãnh đạo chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM), giá thịt heo hơi 10 ngày qua đã bắt đầu chững lại và giữ mốc 83.000 đồng một kg. Hiện mỗi đêm heo về chợ bình quân 2.600-2.800 con. Giá sườn non giảm 10.000 đồng còn 130.000 đồng một kg, cốc lết 100.000 đồng, giò heo 90.000 đồng.

Sở Công Thương TP HCM cho biết, nguồn cung thịt heo đã bắt đầu ổn định, đến nay thành phố đã nhập thêm 14.000 tấn thịt heo, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Thịt heo đông lạnh đang được đưa ra thị trường tiêu thụ cả tuần nay. Ngoài ra, các loại thịt gà, thịt vịt, trứng gia cầm cũng tăng mạnh 20 -150% so với cùng kỳ để phục vụ cho Tết Nguyên Đán 2020.

Theo Tổng cục Thống kê, dịch tả lợn châu Phi khiến tổng đàn heo cả nước giảm 6 triệu con, tương đương 342.000 tấn thịt. Giá heo hơi leo thang liên tục từ đầu tháng 9 đến nay, do nguồn cung thịt lợn trong nước khan hiếm. Bộ Công Thương dự báo nhu cầu cung thịt heo trong tháng 12 và tháng 1/2020 khoảng 600.000 tấn. Vì thế lượng thịt thiếu hụt dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sẽ quanh mức 300.000 tấn.

Thi Hà - Anh Tú