Vừa qua, tại lễ trao giải Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2018, Ngân hàng Sài Gòn - SCB đã vinh dự nhận giải thưởng "Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu 2018" với sản phẩm chứng chỉ tiền gửi. Đây là sự ghi nhận cho những kết quả tích cực từ việc triển khai sản phẩm chứng chỉ tiền gửi của SCB trong thời gian qua.

"Đây chính là động lực để SCB tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc đa dạng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng", đại diện nhà băng chia sẻ.

Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ hội thảo "Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2018" do Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) phối hợp tổ chức. Giải thưởng nhằm tôn vinh những ngân hàng có hoạt động xuất sắc và đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Bà Trần Thị Minh Thảo - Phó giám đốc khối Ngân hàng Bán lẻ (thứ hai từ phải sang) đại diện SCB nhận giải thưởng từ ban tổ chức.

Được triển khai từ ngày 15/5, tính đến ngày 31/10, chứng chỉ tiền gửi SCB đã thu hút hơn 40.000 khách hàng tham gia mua sản phẩm, với tổng huy động đạt gần 20.000 tỷ đồng. Đến nay, sản phẩm vẫn được đông đảo khách hàng quan tâm bởi những ưu điểm về lãi suất và tính thanh khoản cao, giúp khách hàng chủ động nguồn tiền, đồng thời vẫn nhận được lợi ích tối ưu.

Hiện nay, khách hàng có nhiều lựa chọn khi tham gia sản phẩm chứng chỉ tiền gửi SCB thông qua sáu mệnh giá bao gồm: 100 triệu đồng, 200 triệu đồng, 500 triệu đồng, 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng và 5 tỷ đồng. Với kỳ hạn 189 ngày, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,8% một năm. Đặc biệt, chủ sở hữu chứng chỉ tiền gửi SCB ngắn hạn còn được tự do chuyển nhượng dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi... mà vẫn được hưởng mức lãi suất cạnh tranh so với các hình thức gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn.

Trước đó, sản phẩm chứng chỉ tiền gửi SCB cũng được ghi nhận với giải thưởng "Chứng chỉ tiền gửi tốt nhất Việt Nam năm 2018" do tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng.

Cũng trong năm 2018, SCB đã nhận được hàng loạt giải thưởng uy tín, đơn cử có giải thưởng "Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2018" do tạp chí World Finance bình chọn, giải thưởng "Ngân hàng có công nghệ thông tin tốt nhất Việt Nam 2018" do tạp chí Global Banking and Finance Review bình chọn...

Bảo An