Đây là giải thưởng được Tạp chí Global Banking and Finance Review đánh giá và bình chọn dựa trên những nỗ lực và thành tựu của ngân hàng trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân bên cạnh các yếu tố như: các ưu điểm của sản phẩm, sự an toàn và linh hoạt, phản hồi từ phía khách hàng.

"Cùng với đó là vị thế của ngân hàng trên thị trường tài chính cũng như định hướng chiến lược phát triển kinh doanh trong những năm qua", đại diện SCB nhận định.

Global Banking and Finance Review là tạp chí tài chính uy tín của Anh. Ngoài việc cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn tài chính, hàng năm tạp chí này xây dựng bộ tiêu chí bình chọn để vinh danh những thành tích tốt của các định chế tài chính toàn cầu thuộc nhiều lĩnh vực: ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ, môi giới chứng khoán...

Độc giả bình chọn bao gồm đại diện thuộc các công ty trong danh sách Fortune 500, các định chế tài chính lớn và các ngân hàng Trung ương của 190 quốc gia.

Theo đại diện SCB, một trong những yếu tố then chốt giúp ngân hàng đạt giải thưởng này chính là những kết quả từ việc triển khai sản phẩm "Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn" đem đến. Sau hơn hai tháng triển khai (từ 15/5 đến 31/7), chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 189 ngày cùng lãi suất ưu đãi 6,8% một năm đã thu hút hơn 20.300 khách hàng tham gia.

"Thế mạnh lãi suất cao và khả năng chuyển nhượng linh hoạt, sản phẩm chứng chỉ tiền gửi của SCB đang được đông đảo khách hàng ủng hộ và sử dụng", đại diện nhà băng nhấn mạnh.

Ngân hàng Sài Gòn định hướng trở thành một ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại.

SCB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô hàng đầu tại Việt Nam với chiến lược phát triển trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại. Nhà băng hướng đến mục tiêu trở thành một trong những tổ chức tài chính hàng đầu khu vực.

Trong năm 2018, SCB xuất sắc nhận nhiều giải thưởng do các tổ chức uy tín đánh giá và trao tặng như: giải thưởng top 500 "Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2017" do Vietnam Report bình chọn, giải thưởng "Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc theo tỷ lệ điện chuẩn 2017" do Ngân hàng Standard Chartered bình chọn, giải thưởng "Ngân hàng có công nghệ thông tin tốt nhất Việt Nam 2018" do tạp chí Global Banking & Finance Review bình chọn, giải thưởng "Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2018" do tạp chí World Finance bình chọn, giải thưởng "Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng tốt nhất Việt Nam 2018" do tạp chí Global Business Outlook bình chọn.

Bảo An