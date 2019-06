Đây là giải pháp bảo hiểm chuyên sâu giúp khách hàng chủ động và an tâm hơn về mặt tài chính trước các loại bệnh ung thư.

Từ ngày 1/6, ngân hàng Sài Gòn (SCB) kết hợp Manulife triển khai sản phẩm bảo hiểm ung thư toàn diện Tâm An 360 dành cho khách hàng từ 18 đến 60 tuổi với thủ tục đăng ký đơn giản, nhiều quyền lợi, phạm vi bảo hiểm lớn.

An tâm điều trị bệnh với khoản hỗ trợ tới 460% số tiền bảo hiểm.

Sản phẩm bảo hiểm Tâm An 360 có mức hỗ trợ đa dạng cho từng giai đoạn bệnh. Cụ thể ung thư giai đoạn đầu nhận hỗ trợ 60% số tiền bảo hiểm. Bảo vệ chuyên sâu với khoản chi trả thêm tới 50% số tiền bảo hiểm cho các trường hợp có chi phí điều trị lớn. Hỗ trợ tới 140% số tiền bảo hiểm bao gồm trượt giá trong vòng 10 năm và hỗ trợ thu nhập hàng tháng trong vòng 5 năm. Hỗ trợ 10% số tiền bảo hiểm khi phẫu thuật phục hồi, 100% số tiền bảo hiểm trong trường hợp ung thư giai đoạn cuối và thêm 100% số tiền bảo hiểm trong trường hợp khách hàng không may tử vong. Như vậy, người tham gia bảo hiểm Tâm An 360 có thể nhận hỗ trợ chi phí lên tới 460% số tiền bảo hiểm.

Ngoài ra cả con ruột và con nuôi của người tham gia bảo hiểm Tâm An 360 không chỉ được miễn đóng phí bảo hiểm mà còn hưởng một số quyền lợi tương đương với quyền lợi của người được bảo hiểm chính.

SCB là đối tác hợp tác toàn diện của Manulife trong việc phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng. Tâm An 360 là nỗ lực của hai bên trong việc sáng tạo các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và mang đến lợi ích toàn diện cho khách hàng.

Hoài Châu