Hà Nội AEON Việt Nam dự kiến đưa vào hoạt động trung tâm bách hóa tổng hợp - siêu thị AEON Hà Đông cuối năm nay, diện tích sàn lên đến 22.700m2.

Đây là trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị thứ 5 của AEON Việt Nam tại Việt Nam, được kỳ vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội khu vực Tây Nam Hà Nội thời gian tới. Việc xây dựng và đưa vào vận hành trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị này nằm trong chiến lược phát triển kinh doanh của công ty. Khi đi vào hoạt động cuối năm nay, AEON Hà Đông sẽ cung cấp cho khách hàng phía Bắc những dịch vụ, sản phẩm mới chất lượng cùng nhiều tiện ích hiện đại.

"Chúng tôi muốn phát triển trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị thành điểm đến lý tưởng tại khu vực Tây Nam Hà Nội. Hướng tới mang đến giá trị mới cho một cuộc sống toàn diện của gia đình kiểu mẫu tương lai, đây là nơi khách hàng có thể sử dụng quỹ thời gian hiệu quả, tiện lợi, cho cuộc sống thoải mái, thảnh thơi hơn với sản phẩm, dịch vụ chất lượng, an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản", đại diện AEON Việt Nam chia sẻ.

Ông Nishitohge Yasuo - Tổng giám đốc Công ty TNHH AEON Việt Nam phát biểu tại sự kiện công bố thông tin về Aeon Hà Đông, hôm 28/10.

Với diện tích sàn lên tới 22.700m2 và diện tích bán hàng 16.259m2, AEON Hà Đông đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của khách hàng tại ba tầng. Tầng một cung cấp đa dạng sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của gia đình như rau củ quả, thực phẩm tươi sống, đóng gói và chế biến sẵn cùng khu vực ẩm thực tự chọn với sức chứa 250 chỗ ngồi.

Tầng hai cung ứng phong phú sản phẩm thời trang nam nữ và may mặc, giày, túi xách, phụ kiện và mỹ phẩm cho cả nam và nữ. Tầng 3 bao gồm khu vực Kids Republic với các sản phẩm chất lượng dành riêng cho mẹ và bé. Đồng thời đáp ứng nhu cầu mua sắm các các sản phẩm điện tử, điện gia dụng, các sản phẩm trang trí nội thất và văn phòng phẩm cho khách hàng.

Nhằm đảm bảo sự an toàn và mang đến sự an tâm trong cuộc sống hàng ngày cho khách hàng, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm GlobalGAP, VietGAP... như rau, trái cây, thịt, thủy hải sản...

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục triển khai mô hình "một điểm đến", cung ứng đa dạng sự lựa chọn phù hợp sở thích của mỗi khách hàng, nhằm hỗ trợ nâng tầm chất lượng cuộc sống theo xu hướng phát triển.

Theo đó, AEON Hà Đông đáp ứng toàn diện nhu cầu của khách hàng với các sản phẩm gia dụng, nội thất cho gia đình đến từ Hóme Cóordy (nhãn hàng riêng của AEON), các sản phẩm từ Nhật Bản cho mẹ và bé, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại khu vực Glam Beautique. Ngoài ra khách hàng có thể tận hưởng thời gian bên gia đình, người thân tại khu vực ẩm thực tự chọn với đa dạng phong cách ẩm thực trên thế giới.

Cơ hội việc làm tại AEON Hà Đông

Trước đó vào ngày 8/9 và 14/9, AEON Việt Nam đã tổ chức hai ngày hội tuyển dụng để chuẩn bị nguồn nhân lực cho trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị mới. Với hơn 650 vị trí tuyển dụng gồm nhân viên thu ngân, nhân viên chăm sóc khách hàng... ở nhiều ngành hàng khác nhau, doanh nghiệp mang đến hàng trăm cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Sức hút của sự kiện tuyển dụng của AEON Việt Nam không chỉ đến từ việc làm đa dạng với phúc lợi hấp dẫn mà còn ở cơ hội được đào tạo phát triển bản thân và sự nghiệp tại môi trường làm việc chất lượng cao. Đây là một trong 51 công ty tại Việt Nam được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2019" do HR Asia - tạp chí hàng đầu về nhân sự khu vực châu Á bình chọn.

Ngày hội tuyển dụng Aeon Hà Đông hôm 8/9 và 14/9 thu hút hàng nghìn người tham dự.

Ứng viên trúng tuyển sẽ trải qua hai tháng đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu để đáp ứng những tiêu chuẩn phục vụ khách hàng nhằm mang đến những dịch vụ và trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng tại AEON Hà Đông. Đội ngũ nhân sự còn được phát triển thông qua các khóa đào tạo bài bản, trải nghiệm văn hóa không ngừng học hỏi, phát triển bản thân trong một môi trường làm việc công bằng, văn minh.

Ngày hội tuyển dụng cũng thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam nói chung và chung tay kiến tạo tương lai cho khu vực Hà Đông nói riêng, giúp vùng Tây Nam của thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn.

Đại diện AEON Việt Nam cho biết mọi hoạt động đều tập trung mang đến lợi ích cho khách hàng ở mức độ cao nhất thông qua những sản phẩm, dịch vụ chất lượng. Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON Hà Đông hứa hẹn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, làm phong phú thêm phong cách sống hàng ngày cho người dân địa phương, trở thành điểm sáng kinh tế khu Tây Nam Hà Nội.

Minh Anh