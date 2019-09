Kho bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) của Sanofi tại quận 9, TP HCM vừa đưa vào vận hành.

Theo Quyết định số 2542/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 19/6/2019, Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam đủ điều kiện nhập khẩu thuốc trực tiếp.

Đại diện Sanofi, ông Haissam Chraiteh - Tổng giám đốc Sanofi Đông Dương cam kết thực hiện hiệu quả việc nhập khẩu dược phẩm.

"Đây là một bước tiến quan trọng trong lộ trình đồng hành với sức khỏe người Việt của Sanofi trong suốt 50 năm có mặt tại Việt Nam", ông Haissam Chraiteh - Tổng giám đốc Sanofi Đông Dương phát biểu tại sự kiện hôm 29/8 tại TP HCM.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, doanh nghiệp hoàn thiện chuỗi cung ứng bằng việc khánh thành kho bảo quản đáp ứng tiêu chuẩn GSP của Sanofi Việt Nam tại quận 9, TP HCM.

Kho lưu trữ và bảo quản các sản phẩm nhập khẩu của Sanofi được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt và có vị trí giao thông thuận lợi. Kho lưu trữ và bảo quản các sản phẩm nhập khẩu được chia thành các khu vực lưu trữ riêng biệt, có nhiệt độ bảo quản từ 2-8 độ C và 20-24 độ C đáp ứng yêu cầu bảo quản các mặt hàng dược phẩm kê toa, không kê toa và vắc-xin.

Sự kiện được tổ chức tại Kho bảo quản đáp ứng tiêu chuẩn GSP của Sanofi Việt Nam tại quận 9, TPHCM với sự tham dự của nhiều đại biểu, quan khách.

Ông Philippe Escoffier - Giám đốc chuỗi cung ứng khu vực Asia, Japan & Pacific cho biết đây là một dự án quan trọng với Sanofi nhằm đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng nhập khẩu.

Nghi thức khánh thành kho bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) của Sanofi tại quận 9, TP HCM.

Theo các chuyên gia, Việt Nam được xếp vào nhóm những nước có ngành dược mới nổi, nơi nhu cầu chăm sóc y tế ngày càng tăng. Việc mở rộng phạm vi nhập khẩu thuốc cho các tập đoàn sản xuất dược phẩm đa quốc gia dựa trên nghiên cứu và phát triển như Sanofi là tín hiệu vui góp phần giúp người dân tiệm cận với những giải pháp chăm sóc y tế tiên tiến, từng bước tiệm cận với quy chuẩn của khu vực.

Các quan khách tham quan kho lưu trữ và bảo quản các sản phẩm nhập khẩu của Sanofi.

Trước đó, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ban hành ngày 8/5/2017 quy định một số điều chi tiết và biện pháp thi hành Luật dược cho phép các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia được tham gia vào phân khúc nhập khẩu dược phẩm trực tiếp. Với chính sách này, các sản phẩm dược phẩm khi được nhập khẩu và quản lý trực tiếp bởi chính nhà sản xuất là các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia sẽ giúp ổn định nguồn hàng, rút ngắn thời gian cung ứng sản phẩm đến người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo chất lượng xuyên suốt quá trình vận chuyển.

Quỳnh Hương