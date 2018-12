Fuji Xerox Việt Nam vừa ra mắt hệ thống in Acuity cho thị trường in Việt Nam. Sử dụng công nghệ in phun UV tiên tiến, Acuity đem đến những ứng dụng mới cho hoạt động quảng cáo, trang trí nội thất và các ngành công nghiệp thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đặc biệt là ngành bán lẻ hiện đại.

Uvijet là loại mực in phun UV hiện đại được sử dụng cho dòng máy Acuity. Công nghệ này tiên tiến hơn về chất lượng và tính thân thiện với môi trường. Là công ty tiên phong thương mại hóa mực sấy UV cho ngành in khổ rộng, Fujifilm không ngừng cải tiến mực UV và nỗ lực để đạt được màu sắc tươi sáng và sống động. Công nghệ này cho phép tạo ra mực bền màu trên vật liệu biến dạng và ứng dụng trên nhiều loại chất liệu khác nhau. Ở các nước phát triển, in phun mực UV được ưa chuộng trong ngành quảng cáo.

Máy in Acuity EY.

Trong lần ra mắt này, bộ đôi Acuity được giới thiệu bao gồm Acuity LED 1600 II chuyên về in cuộn và Acuity EY chuyên in trên vật liệu đặc biệt lẫn vật liệu khổ rộng.

Acuity LED 1600 II có hiệu suất lớn với khả năng in lên đến 33m2 mỗi giờ. Máy ứng dụng in backlit với chiều rộng cuộn lên đến 1.610 mm. Dải màu rộng từ bộ mực 8 màu đem đến chất lượng hình ảnh sắc nét. Bên cạnh bộ màu mực chuẩn CMYK (cyan, magenta, yellow và black) như máy in bình thường, Acuity LED 1600 II còn được trang bị màu light cyan và màu light magenta, màu trắng và màu trong suốt. Mực trắng và trong suốt còn có thể tạo ra những ứng dụng sáng tạo như in vân trong suốt hay in nhiều lớp ứng dụng cho giấy phim.

Máy in Acuity LED 1600 II.

Trong khi đó, Acuity EY được trang bị tốc độ lên đến 35m2 mỗi giờ và khả năng in trên nhiều vật liệu đặc biệt. Với chiều rộng cuộn lên đến 2.200 mm, Acuity EY còn có thể in trên vật liệu dày đến 48mm. Tính năng này giúp mở rộng năng lực in hiện tại lên nhiều vật liệu, không chỉ là giấy mà có thể là gỗ, kính, acrylic... Với ứng dụng rộng rãi, dòng máy Acuity với công nghệ in phun UV mở rộng khả năng áp dụng ý tưởng mới trên đa lĩnh vực.

Một sản phẩm từ công nghệ in phun UV mới.

"Công nghệ in phun UV đem đến cơ hội phát triển cho nhiều ngành công nghiệp mới. Không chỉ là những ngành liên quan đến in ấn, tôi nhìn thấy nhiều cơ hội trong cả ngành thiết kế nội thất. Với nhu cầu tăng cao, in ấn sẽ hỗ trợ những ngành công nghiệp này không chỉ ở phương diện trang trí, mà còn là tăng cường công năng cho các vật phẩm", ông Hiroshi Shimoe, Tổng giám đốc Fuji Xerox Việt Nam, đại diện phân phối dòng máy Acuity tại Việt Nam cho biết.

Cũng như các dòng sản phẩm của hãng Fuji, bộ đôi máy Acuity này đều có những đặc điểm thân thiện với môi trường. Mực in không mùi, khả năng in trên các vật liệu tái chế, không chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hay ozone, đèn LED UV tiêu thụ năng lượng thấp với tuổi thọ cao hay bình mực tái sử dụng.

Acuity từ Fujifilm cũng mở rộng danh mục hệ thống in công nghiệp được phân phối bởi Fuji Xerox. Với kinh nghiệm hơn 20 năm về hệ thống in ấn tại Việt Nam, dòng máy Acuity mới thể hiện rõ cam kết của Fuji Xerox Việt Nam - là đối tác tin cậy để đem đến những giải pháp truyền thông hiệu quả.

Hiện bộ đôi máy in Acuity được bán với giá 70.000-130.000 USD tương đương từ 1,54 đến 2,9 tỷ đồng. Tuy mới ra mắt ở Việt Nam và thuộc dòng máy in cao cấp nhưng bộ đôi máy in này đã được một số doanh nghiệp mua và sử dụng.

Fuji Xerox Việt Nam trực thuộc Fuji Xerox - liên doanh giữa Fujifilm và Tập đoàn Xerox được thành lập năm 1962. Đây là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông và dịch vụ tài liệu.

Năm 1994, Fuji Xerox có mặt tại thị trường Việt Nam. Đến năm 2010, Fuji Xerox Việt Nam thành lập với kênh bán hàng trực tiếp đầu tiên trong ngành và kênh phân phối rộng khắp cả nước, góp phần mang lại nhiều giá trị hơn nữa đến thị trường in ấn với các sản phẩm thiết bị đa chức năng, thiết bị in kỹ thuật, máy in công nghiệp, máy in nhỏ, giải pháp phần mềm và dịch vụ hỗ trợ hoạt động văn phòng.

Đến nay, Fuji Xerox Việt Nam dẫn đầu thị phần thiết bị đa chức năng A3 trong 3 năm liên tiếp (2013-2015) và dẫn đầu thị phần thiết bị đa chức năng màu A3 trong 8 năm liên tiếp (2008-2015).

Thành lập năm 1934, từ nhà sản xuất máy ảnh phim tiên phong tại Nhật Bản, Fujifilm đã nâng cấp công nghệ hình ảnh để trở thành công ty nổi tiếng trên toàn cầu với những sáng tạo trong ngành y tế, đồ họa, thiết bị quang học, vật liệu cao cấp và nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác. Fujifilm hoạt động trên toàn cầu và hiện diện trên 40 quốc gia nay đã trở thành tập đồng hỗ trợ người tiêu dùng và thị trường kinh doanh trên toàn thế giới.

Tập đoàn Fujifilm vừa kỷ niệm 80 năm thành lập và mở đầu một chặng đường mới với khẩu hiệu "Value from Innovation - Giá trị từ sự đổi mới" để đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội thông qua tạo ra nhiều quá trị mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giải quyết các vấn đề trong xã hội.

(Nguồn: Newsky Media)