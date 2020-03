Sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn

Một tháng nay, khu nhà xuởng rộng 1.500 m2 của Công ty GarmentTech Pro trong Khu công nghiệp Tân Đô (huyện Đức Hoà, Long An) được phân ra các dây chuyền may khẩu trang, quần áo riêng biệt. Một nửa công nhân (600 người) đã chuyển sang may khẩu trang. Mỗi ngày họ làm ra khoảng 150.000 chiếc.



Tổng giám đốc Đỗ Đồng Tuấn cho biết, dù không phải đơn vị chuyên về y tế nhưng do dịch đang diễn biến phức tạp, lại sẵn dây chuyền máy móc phù hợp nên lùi lại các đơn hàng quần áo, đào tạo công nhân cách may khẩu trang để kịp cung ứng.