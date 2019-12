Với tốc độ tăng dân số mỗi đô thị trên 2%, Hà Nội và TP HCM cần tới hơn 8,7 triệu m2 sàn nhà ở.

Kênh thông tin Batdongsan.com.vn vừa công bố báo cáo thị trường nhà ở tại TP HCM và Hà Nội và chỉ ra nhu cầu chỗ ở tại hai đô thị này đang cao hơn rất nhiều so với nguồn cung thực tế mới không đáp ứng kịp.

Thống kê của đơn vị này, Hà Nội có 8,05 triệu người, tốc độ tăng dân số đạt 2,2%, chỉ tiêu diện tích nhà ở trung bình mỗi đầu người là 26,1 m2 sàn nên tổng diện tích nhà ở cần thêm mỗi năm là 4,71 triệu m2. Nếu quy đổi tương đương với số đơn vị nhà có diện tích trung bình thì thủ đô cần 67.333 căn nhà mỗi năm.

Trong khi đó, TP HCM xấp xỉ 9 triệu người, tốc độ tăng dân số 2,3%, diện tích nhà ở trung bình thấp hơn Hà Nội, chỉ cần 19,4 m2 trên đầu người, đô thị này cũng cần thêm 4,01 triệu m2 sàn nhà ở mỗi năm, tương đương 57.363 căn nhà.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay nguồn cung nhà ở thực tế tại cả 2 đô thị này đều không đáp ứng kịp tốc độ tăng dân số, thậm chí nguồn cung nhà ở mới còn bị sụt giảm mạnh mẽ.

Thị trường bất động sản TP HCM. Ảnh: Trần Quỳnh

Theo số liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội, năm 2018 số lượng dự án nhà ở hình thành trong tương lai là 61 dự án, với 35.370 căn nhà, trong đó có 32.167 căn hộ chung cư. Song trong 9 tháng đầu năm 2019, nguồn cung nhà ở hình thành trong tương lại sụt giảm mạnh, chỉ còn 17 dự án với 12.453 căn nhà, trong đó có 10.085 căn hộ chung cư, chỉ bằng khoảng 36% về số lượng chung cư, khoảng 47% về số căn nhà so với năm 2018.

Còn theo thống kê của Sở Xây dựng TP HCM, trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn thành phố chỉ có một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích đất khoảng 5.122 m2, giảm 87,5% so với năm 2018. Đáng chú ý, không có dự án nhà ở nào được công nhận chủ đầu tư suốt 9 tháng, mức giảm mạnh nhất so với năm 2017-2018.

Số dự án được chấp thuận đầu tư kể từ đầu năm đến 30/9 chỉ dừng ở con số 12, giảm 80% so với năm 2018 và giảm 86% so với năm 2017. Trong số 12 dự án này tổng diện tích đất khoảng 495.032 m2, số lượng nhà ở 12.360 căn, gồm 11.830 căn hộ chung cư và 530 nhà ở thấp tầng. Sở Xây dựng cũng chỉ cấp phép xây dựng 24 dự án nhà chung cư, dự án nhà ở thấp tầng, giảm 50% so với năm 2018.

Vũ Lê