Sacombank đã bán được 3 tài sản 'khủng' với giá 9.200 tỷ đồng

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sacombank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018. Theo đó, 6 tháng đầu năm, ngân hàng này đã thu hồi được hơn 3.600 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng. Tỷ lệ nợ xấu hiện đã giảm xuống còn 3,3% (đầu năm 2017 là 6,68%) và dự kiến giảm xuống dưới 3% vào cuối năm 2018. Đặc biệt, nợ có khả năng mất vốn của Sacombank hiện đã giảm 1.000 tỷ đồng so với cuối năm ngoái, xuống còn 7.300 tỷ đồng.

Ngân hàng Sacombank đặt mục tiêu xử lý 19.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng năm 2018.

Năm 2018, ban lãnh đạo ngân hàng này đặt mục tiêu xử lý hơn 19.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, tương đương với năm 2017. Trong năm rồi, nhà băng này đã xử lý thành công ba tài sản lớn là 3 lô đất tại khu Công nghiệp Đức Hoà III - Long An liên quan đến ông Trầm Bê với giá hơn 9.200 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo Sacombank, xử lý nợ không chỉ phụ thuộc vào sự cố gắng của ngân hàng, mà còn tùy vào biến động thị trường bất động sản, tài chính. Đề án tái cơ cấu cho phép Sacombank xử lý nợ xấu trong 10 năm, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước khuyến khích xử lý 5-7 năm, còn Sacombank dự kiến hoàn tất cơ bản xử lý nợ xấu trong 3-5 năm.

Ngoài sự khả quan về xử lý nợ xấu, 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt gần 1.000 tỷ đồng, tương đương 54,2% kế hoạch năm. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay của ngân hàng là 1.838 tỷ đồng.

Tổng tài sản đến cuối quý II năm 2018 đạt gần 401.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm, trong đó tỷ trọng tài sản có sinh lời tăng 3,5%. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư hơn 364.000 tỷ đồng, tăng 11,9% so với đầu năm còn tổng tín dụng đạt hơn 247.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm.

Tổng thu nhập của Sacombank sau 6 tháng là hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, thu dịch vụ đạt 1.134 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2017. Số lượng khách hàng hơn 4,7 triệu, tăng 8,1% so với đầu năm.

Lệ Chi