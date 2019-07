Từ 5/7, nhà băng khởi động dự án "Nâng cấp mô hình định giá và xây dựng mô hình tính toán vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường".

Dự án ký kết cùng PwC Việt Nam này được triển khai với mục tiêu góp phần hoàn thiện năng lực quản trị rủi ro, đồng thời hỗ trợ tạo nền tảng vững chắc cho phép Sacombank tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tăng tốc lộ trình tiến tới áp dụng Basel II. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 2/2020.

Theo đó, dự án này sẽ giúp Sacombank đạt các mục tiêu chính, bao gồm nâng cấp các mô hình định giá và định lượng rủi ro phù hợp với danh mục kinh doanh trong hiện tại và tương lai; xây dựng phương pháp luận cho mô hình tính toán vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường theo phương pháp đo lường tiêu chuẩn SMM và mô hình nội bộ IMA. Dự án còn hỗ trợ nhà băng xây dựng phương pháp kiểm tra sức chịu đựng trong đó bao gồm nguyên tắc, giả thiết, thử nghiệm và đảm bảo xác định đầy đủ các sự kiện có khả năng tác động đến các danh mục kinh doanh chịu rủi ro thị trường nhằm đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời...

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Giám đốc Khối Thị trường vốn và Ngoại hối Sacombank kiêm Giám đốc Dự án

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Giám đốc Khối Thị trường vốn và Ngoại hối Sacombank kiêm Giám đốc Dự án chia sẻ về lý do triển khai dự án, Sacombank kỳ vọng áp dụng được những thông lệ, chuẩn mực tiên tiến vào việc hiện đại hóa hoạt động quản trị rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh thị trường vốn và ngoại hối để đảm bảo hoạt động của ngân hàng được an toàn và bền vững. Đây cũng chính là lý do Sacombank khởi động dự án nâng cấp mô hình định giá và xây dựng mô hình tính toán vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường nhằm đem đến những chuyển biến mạnh mẽ về chất, đổi mới toàn diện, tạo nền tảng bền vững, đáp ứng môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh trong thời gian tới.

Theo ông Grant Arthur Dennis - Chủ tịch PwC Việt Nam, thị trường tài chính Việt Nam thay đổi rất nhanh trong thời gian qua, đòi hỏi các ngân hàng cũng phải điều chỉnh để thích nghi. Vì thế, dự án này sẽ là bước tiến dài của Sacombank trong hành trình trở thành ngân hàng đi đầu về bán lẻ tại Việt Nam. PwC cam kết mang đến đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm trên thị trường quốc tế và Việt Nam để phối hợp cùng Sacombank hoàn thành dự án với chất lượng tốt nhất.

Ông Grant Arthur Dennis - Chủ tịch PwC Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Bà Lê Thị Hoa - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo triển khai dự án Basel II chia sẻ tại lễ ký kết, với tinh thần cầu thị, luôn mong muốn tiếp cận các kiến thức, thông lệ tiên tiến nhất trên thị trường và thế giới cũng như tiếp thu kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu để áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế, HĐQT Sacombank đã quyết định tập trung nguồn lực của Ngân hàng để triển khai các dự án Basel II nói chung và đặc biệt là dự án cùng PwC nói riêng.

"Việc hoàn thành dự án này không chỉ đáp ứng kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước mà quan trọng hơn là để hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành của Sacombank và giúp cho cán bộ nhân viên Ngân hàng tiếp cận với những kiến thức tiên tiến mà thế giới đang áp dụng", bà Lê Thị Hoa nhấn mạnh.

Lễ ký kết hợp đồng và khởi động dự án "Nâng cấp mô hình định giá và xây dựng mô hình tính toán vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường".

Năm 2015, Sacombank là một trong mười tổ chức tín dụng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn thí điểm triển khai Basel II. Năm 2017, Sacombank tiến hành dự án Hệ thống khởi tạo khoản vay (LOS) nhằm giúp tự động hóa và chuyên nghiệp hóa công tác cấp phát, quản lý tín dụng. Tiếp đó, năm 2018, Sacombank khởi động 2 dự án về quản lý rủi ro là "Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro" và "Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng". Đây là hai dự án quan trọng nhất của Sacombank trong quá trình hoàn thành phương pháp tiêu chuẩn (Standard Approach - SA) và tiến lên phương pháp tiếp cận nội bộ của Basel II. Tháng 2, Sacombank và Công ty TNHH Tư vấn PwC Việt Nam cũng đã chính thức bắt tay khởi động dự án "Nâng cấp và hoàn thiện khung quản lý Tài sản Có - Tài sản Nợ (ALM)".

"Với việc đầu tư vào các dự án trọng điểm, Sacombank đã và đang chuẩn bị tất cả nguồn lực hướng đến mục tiêu hoàn thành Basel II", đại diện nhà băng khẳng định.

Bảo An