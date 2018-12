Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) vừa tổ chức trao 10 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng cho sinh viên khoa Dược - Đại học Y Dược TP HCM. Đồng thời công ty cũng tặng nhiều suất học bổng với tổng trị giá 50 triệu đồng cho các sinh viên nghèo vượt khó có thành tích học tập xuất sắc của Cao đẳng Y tế Bình Dương.

Đây là hoạt động thường niên công ty triển khai cho sinh viên các trường nhằm góp phần hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành y. Ông Hirofumi Shiramatsu - Tổng giám đốc Rohto-Mentholatum (Việt Nam) cho biết những năm qua nhiều sinh viên nhận học bổng đã tốt nghiệp, có công việc ổn định và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

Đại diện Rohto-Mentholatum (Việt Nam) trao học bổng cho 10 sinh viên Đại học Y Dược TP HCM.

"Với việc mang đến những suất học bổng thường niên, chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng nền tảng giúp các bạn viết tiếp ước mơ trở thành người thầy thuốc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Không dừng lại ở hoạt động trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhãn hàng New V.Rohto còn hợp tác cùng Help Portrait tổ chức chương trình khám mắt cộng đồng 2018. Chương trình mang đến cơ hội khám mắt cho người dân tại 6 tỉnh, thành gồm Bình Dương, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Điện Biên và Long An.

Đại diện Rohto-Mentholatum (Việt Nam) trao học bổng cho đại diện Đại học Y Dược TP HCM.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng những hoạt động xã hội như trao học cho sinh viên, tổ chức chăm sóc sức khỏe nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống...

Trải qua hơn 22 năm hoạt động, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất dược và mỹ phẩm, đã cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng ưa chuộng. Trong đó có các sản phẩm chăm sóc da, tóc, môi... điển hình là nhãn hàng chăm sóc và bảo vệ mắt New V.Rohto.

Nhãn hàng New V.Rohto còn tổ chức nhiều hoạt động khám mắt cộng đồng.

Hiện doanh nghiệp có hai nhà máy sản xuất tại Bình Dương, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Năm 2013, Rohto-Mentholatum Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Dương nhờ có nhiều đóng góp cho xã hội.

Nam Anh