Vị trí trung tâm đắc địa

Là tổ hợp căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài, Grand Center Quy Nhon tọa lạc vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố. Dự án tiếp giáp 4 mặt tiền đường lớn, trong đó đại lộ Nguyễn Tất Thành là trục đường sầm uất nhất phố biển, nơi tập trung hàng loạt trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí. Từ Grand Center Quy Nhon, cư dân dễ dàng di chuyển đến các địa điểm nổi tiếng của thành phố biển miền Trung.

Mặt tiền khu tổ hợp hướng ra vòng xoay trung tâm thành phố, làm tăng thêm tính biểu tượng của Grand Center Quy Nhon với 42 tầng cao, nằm trong top khu căn hộ cao nhất Quy Nhơn ở thời điểm hiện tại.

"Vị thế đắc địa này đảm bảo cho những chủ nhân của dự án vừa sở hữu một căn hộ để ở lý tưởng, vừa là tài sản đầu tư đảm bảo giá trị lớn, bền vững và gia tăng giá trị theo thời gian", đại diện chủ đầu tư nói.

Dự án Grand Center Quy Nhon nằm trên khu đất có diện tích 7.080m2, khu căn hộ cao 42 tầng, gồm 824 căn hộ và 18 căn shop.

Phối cảnh tổng thể dự án Grand Center Quy Nhon.

Môi trường sống xanh

Trong khi mức độ ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn ở Việt Nam tăng cao, Quy Nhơn lại sở hữu một môi trường sống trong lành với một mặt giáp biển, mật độ đô thị thấp, nhiều cây xanh.

Lựa chọn sinh sống tại Grand Center Quy Nhon, tất cả thành viên trong gia đình có thể yên tâm khi kế bên dự án là công viên sinh thái - hồ Bàu Sen mang đến bầu không khí tươi mát. Mỗi căn hộ đều có ban công rộng thoáng hướng ra toàn cảnh thành phố yên bình.

Hệ sinh thái tiện ích đa dạng

Grand Center Quy Nhon còn mang đến giá trị sống hưởng thụ cho chủ nhân căn hộ qua hệ thống tiện ích ngoại khu gồm các trung tâm thương mại (BigC, MM Mega Market, Co.op Mart Quy Nhon...), khu trung tâm hành chính - tài chính, hệ thống giáo dục các cấp, công viên (Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, công viên ven biển), quảng trường (Quy Nhơn, trung tâm), bến xe, sân vận động trong bán kính một km. Ngoài ra, các điểm du lịch biển đảo nổi tiếng của Bình Định như Kỳ Co, Eo Gió, Hải Giang, Cù Lao Xanh, Hòn Khô cách Grand Center Quy Nhon khoảng 30 phút di chuyển. Đây sẽ là khoảng cách thuận tiện để cư dân thưởng lãm cảnh đẹp, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực phố biển sau những ngày tháng làm việc.

Với mong muốn mang lại chất lượng sống tốt nhất cho cư dân, chủ đầu tư tích hợp nhiều tiện ích và dịch vụ ngay trong nội khu như gym, spa, cửa hàng tiện lợi, coffee shop, kid club, hồ bơi sky view. Grand Center Quy Nhon là tổ hợp căn hộ phát triển theo mô hình "all in one" - một bước chân đến mọi tiện ích.

Hồ bơi sky view là không gian thư giãn cho cư dân Grand Center Quy Nhon.

Căn hộ smart home

Grand Center Quy Nhon là một trong số ít khu căn hộ tại thành phố Quy Nhơn tiên phong ứng dụng công nghệ nhà thông minh smart home. Với hệ thống điều khiển thông minh kết nối tất cả thiết bị điện trong ngôi nhà, cuộc sống của cư dân sẽ trở nên thú vị và tiện nghi.

Bên trong căn hộ là lối kiến trúc sang trọng, cách bài trí tinh tế, đem đến cảm giác thoải mái cho gia chủ và đủ để tạo ấn tượng với khách ghé thăm. Với vị trí trung tâm, từ Grand Center Quy Nhon, cư dân còn được thỏa sức chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ tại quảng trường Quy Nhơn mỗi dịp lễ hội và không khí rộn ràng của đường hoa xuân Nguyễn Tất Thành vào đầu năm mới.

Căn hộ sở hữu lâu dài

Năm 2019, toàn tỉnh Bình Định có 36 dự án bất động sản đang triển khai với đa dạng các loại hình như khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và du lịch. Thị trường phát triển kéo theo giá nhà đất ở những vị trí đắc địa trong trung tâm thành phố có tốc độ tăng nhanh. Giá đất mặt tiền tại các trục đường huyết mạch như Nguyễn Tất Thành, Lý Thường Kiệt, hay các cung đường ven biển như Xuân Diệu, An Dương Vương có xu hướng tăng nhanh nhất.

"Việc sở hữu lâu dài căn hộ để ở Grand Center Quy Nhon với 4 mặt tiền đường, ngay khu trung tâm sầm uất, nhộn nhịp của phố biển sẽ mang lại lợi nhuận kép, vừa là nơi an cư, vừa là điểm đầu tư sinh lời", đại diện chủ đầu tư nhận định.