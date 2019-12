Dự án nghỉ dưỡng giải trí theo chuẩn 5 sao The Maris hứa hẹn giúp "thủ phủ du lịch" Vũng Tàu tiếp tục bứt phá trong tương lai.

Du lịch Vũng Tàu còn nhiều dư địa phát triển

Sở hữu bờ biển dài hơn 200km cùng nhiều thắng cảnh nổi tiếng, Bà Rịa - Vũng Tàu từ lâu đã trở thành "thủ phủ du lịch" của miền Nam. Những năm qua, nền du lịch địa phương phân nhánh rõ rệt thành hai khu vực. Cụm Hồ Tràm - Bình Châu - Long Hải phát triển mạnh loại hình du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, chăm sóc sức khỏe, sân golf nhờ sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ và ít nhộn nhịp. Trong khi đó, trung tâm thành phố Vũng Tàu lại nổi bật với hình thức thể thao biển, du lịch tâm linh, tham quan di tích lịch sử, khám phá ẩm thực, giải trí về đêm và mua sắm.

Nếu như cụm Hồ Tràm - Bình Châu - Long Hải tập trung khá nhiều quần thể nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp thì ngay tại "trái tim" thành phố Vũng Tàu lại chủ yếu là các dự án condotel, biệt thự nghỉ dưỡng đơn lẻ. Do đặc thù quỹ đất trung tâm hạn chế, nhiều dự án hiện nay có quy mô nhỏ, chưa có nhiều điểm nhấn đặc biệt đối với du khách cao cấp.

Theo CBRE, hiện Vũng Tàu chỉ có khoảng 500 phòng khách sạn 5 sao, rất ít so với quy mô hơn 13 triệu lượt du khách mà địa phương đón vào năm 2018. Tổng nguồn cung phòng khách sạn 5 sao của Vũng Tàu thấp hơn nhiều so với Nha Trang (6.578 phòng), Đà Nẵng (2.789 phòng) hay Phú Quốc (1.357 phòng). Giới chuyên gia nhận định, tiềm năng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp của Vũng Tàu còn rất lớn.

Phối cảnh dự án nghỉ dưỡng The Maris tại vị trí đắc địa ngay cửa ngõ vào trung tâm thành phố Vũng Tàu.

Trong bối cảnh đó, nhiều đại gia bất động sản nhanh nhạy đã tiên phong đầu tư dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp ở vị trí đắc địa nhằm đón đầu sự đột phá của du lịch Vũng Tàu trong tương lai gần. Trong đó, The Maris là dự án đang thu hút sự chú ý trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng gần đây với nhiều ưu thế.

The Maris kỳ vọng thành "tâm điểm" nghỉ dưỡng

The Maris là quần thể nghỉ dưỡng giải trí 5 sao quy mô 23ha lớn nhất hiện nay ở trung tâm Vũng Tàu, được kỳ vọng trở thành cánh cửa đưa du lịch Vũng Tàu phát triển xứng tầm với vị thế vốn có.

Dự án tọa lạc bên bãi biển Chí Linh nguyên sơ (thuộc phường 10 và 11, thành phố Vũng Tàu), với mật độ xây dựng chỉ 23%. Quần thể do TAMA Architects tư vấn thiết kế và thương hiệu Eastin Grand Resorts 5 sao thuộc tập đoàn Absolute Hotel Services quản lý vận hành, dự kiến hoàn thành đồng bộ vào năm 2022.

Tổ hợp nghỉ dưỡng gồm 943 phòng khách sạn 5 sao, 6 tòa condotel 4 sao, 59 căn shophouse và 192 biệt thự 5 sao. Chủ đầu tư sắp mở bán khu biệt thự với số lượng hạn chế. Biệt thự có hai tầng với diện tích đất trung bình 449,28m2, cung cấp nhiều mẫu thiết kế khác nhau để các gia đình dễ dàng lựa chọn.

Quy hoạch của The Maris hài hòa giữa yếu tố nghỉ dưỡng riêng tư và giải trí sôi động với hơn 30 tiện ích cao cấp đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, từ du lịch ngắn ngày để tái tạo năng lượng cho nhân viên văn phòng đến kỳ nghỉ dài ngày để tăng yêu thương gắn kết gia đình. Dự án cũng phù hợp trở thành địa điểm tổ chức sự kiện quy mô lớn đòi hỏi chất lượng dịch vụ cao cấp như tiệc cưới sang trọng, du lịch hội nghị của doanh nghiệp lớn hoặc tiếp đón chuyên gia nước ngoài...

Với cụm tiện ích 5 sao, The Maris hứa hẹn trở thành khu nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất Vũng Tàu khi sở hữu hai hồ bơi tràn với diện tích mặt nước lên tới hơn 2.200m2. Bên cạnh đó là 6 clubhouse với hệ thống gym - spa - nhà hàng cao cấp trải dài toàn khu đủ phục vụ cùng lúc cho những đoàn khách lớn, cùng những điểm vui chơi sôi động như khu vui chơi giải trí có thưởng The Atlantic, khu phố giải trí, mua sắm và ẩm thực Broadway Marisa, đại lộ Four Seasons với 4 mùa ngập tràn sắc hoa độc đáo, vườn trên không Babylon Sky Garden, cầu tàu Hungtington California và bến du thuyền cùng nhiều địa điểm khác.

The Maris tích hợp hơn 30 tiện ích cao cấp.

Khu nghỉ dưỡng này cũng là địa điểm lý tưởng cho gia đình khi khi các bé có thể thoả sức vui chơi bất kể nắng mưa tại Kids Club Wonder Land trong nhà, khu vui chơi trẻ em ngoài trời Nature Awake, cùng hồ bơi trẻ em và công viên nước mini.

Bên cạnh đó, The Maris còn được thiết kế để tổ chức những sự kiện có quy mô lên tới hàng nghìn khách. Tại đây sẽ không có chỗ cho sự nhàm chán với nhiều hoạt động thú vị như sân khấu âm nhạc ngoài trời Tomorrow Land, rạp chiếu phim ngoài trời, khu thể thao biển Water Sports. Với hệ thống tiện ích ngoại khu hiện đại và đa dạng, khách nghỉ dưỡng cũng có thể dễ dàng kết nối tới các điểm đến nổi tiếng của Vũng Tàu, khám phá văn hóa và ẩm thực địa phương.

Theo các chuyên gia, The Maris khiến các nhà đầu tư chuyên nghiệp quan tâm là do đây là dự án tầm cỡ đầu tiên thuộc quy hoạch chuyển đổi thành khu đô thị nghỉ dưỡng giải trí cao cấp của Vũng Tàu đã được phê duyệt.

Thêm vào đó, nhờ thế mạnh kế cận trung tâm kinh tế lớn nhất nước là TP HCM, cách sân bay Long Thành tương lai chỉ 30 phút lái xe, sở hữu mạng lưới giao thông đa dạng và hiện đại, Vũng Tàu hứa hẹn trở thành điểm đến sầm uất của du khách trong nước lẫn quốc tế trong vài năm tới.

Trước tiềm năng rộng mở, những dự án quy mô lớn và độc đáo, sở hữu vị trí đón đầu ngay cửa ngõ thành phố như The Maris có sức hút mạnh mẽ trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Nam.

Năm 2018, Vũng Tàu đón 13,5 triệu khách du lịch. Trong đó nhóm khách khách gia đình từ TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ ước tính chiếm tỷ lệ lớn. Nhóm khách này chuộng nghỉ dưỡng ngắn ngày bằng ôtô tự lái, với thời gian di chuyển khoảng 1,5 tiếng. Với nhóm khách ưa chuộng trải nghiệm cao cấp, họ thường chọn điểm đến là quần thể khách sạn 4-5 sao có mức giá hợp lý, đảm bảo riêng tư nhưng cũng đủ đầy tiện ích vui chơi - giải trí - ẩm thực sôi động, gần trung tâm Vũng Tàu để dễ dàng lái xe trải nghiệm các điểm tham quan nổi tiếng.

The Maris hứa hẹn trở thành điểm nghỉ dưỡng thỏa mãn nhu cầu và xu hướng du lịch đang phát triển mạnh nói trên, đủ sức hấp dẫn để giữ chân du khách lưu trú dài ngày.

