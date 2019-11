Dự án vừa đóng điện xung kích thành công, dự kiến sau khi hoàn tất sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 6,7 tỷ kWh điện mỗi năm.

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là một trong những dự án nhà máy nhiệt điện trọng điểm quốc gia đặt tại Trung tâm Điện lực Thái Bình, có vai trò quan trọng trong đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ.

Dự án gồm hai tổ máy, tổng công suất thiết kế 1.200 MW. Nhà máy được lắp đặt bằng các thiết bị chất lượng cao nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, sử dụng công nghệ lò hơi than phun trực tiếp, tuần hoàn tự nhiên, sử dụng than cám 5, lượng than tiêu thụ hàng năm khoảng 3 - 3,5 triệu tấn.

Khi vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 6,7 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo đại diện đơn vị thi công, tiến độ tổng thể của nhà máy hiện đạt 84,2%. Trong đó, thiết kế đạt 99,6%, ký các hợp đồng mua sắm đạt 99,71%, gia công, chế tạo và vận chuyển đạt 93,89%, thi công đạt 82,2% và chạy thử đạt 3,6%.

Trong quá trình triển khai, dự án gặp phải nhiều khó khăn, như dòng tiền chậm, thu xếp vốn, nguồn nhân sự thiếu hụt... Tuy nhiên, cán bộ công nhân tại nhà máy, với nỗ lực không ngừng nghỉ và đạt được những dấu mốc quan trọng. Ngày 26/9, dự án hoàn thành đóng điện xung kích thành công máy biến áp T3 và tiến hành ngâm điện 72 giờ liên tục.

Cán bộ, công nhân nhà máy trong thời khắc đóng điện thành công máy biến áp SAT.

Đến 29/10, tổng thầu và các chuyên gia chạy thử đã tiến hành đóng điện thành công máy cắt 933A, B lấy nguồn từ lưới 220kV hệ thống điện quốc gia cấp cho hệ thống tủ trung thế, hạ thế để phục vụ công tác chạy thử của nhà máy. Nguồn điện tự dùng này được sử dụng để chạy thử các hệ thống trong nhà máy như hệ thống xử lý nước, hệ thống điều hòa thông gió, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điều khiển ICMS, hệ thống lò hơi phụ...

Máy cắt 10kV và máy biến áp 10.4kV được đóng điện, sẵn sàng cho các thiết bị tự dùng.

Để đạt được những dấu mốc quan trọng này, các hạng mục công việc liên quan như sân phân phối 220kV, phòng cháy chữa cháy, nhà điều khiển trung tâm, thông tin SCADA, hệ thống điện trung thế, hạ thế... trước đó đều phải được lắp đặt hoàn thiện và sẵn sàng cho việc nhận điện ngược. Những hạng mục này được coi là trái tim của nhà máy.

Toàn cảnh dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Việc đóng điện thành công đảm bảo nguồn điện ổn định hơn, chất lượng cao hơn phục vụ công tác chạy thử, bắt đầu công tác thử nghiệm vận hành đơn động, liên động các thiết bị đã hoàn thành lắp đặt. Đây là dấu mốc mới, tiến tới mục tiêu đốt lửa lần đầu tổ máy số 1.

"Trong thời gian tới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ban quản lý dự án, tổng thầu PVC và các nhà thầu phụ sẽ tiếp tục nỗ lực, kiên định công tác, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện, chạy thử một số hệ thống khí nén, nhà xử lý nước", đại diện dự án cho biết.

(Nguồn: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)