Trong số phát sóng ngày 24/10, chương trình "Trái đất xanh" đã đề cập đến kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ban hành, với các phương pháp phân tích và đánh giá về thực trạng hiện nay. Đồng thời, chương trình đưa ra những mục tiêu thích ứng và giảm thiểu tác động từ biến đổi khí hậu tới toàn ngành.

Lãnh đạo PVN cho biết, hiện nay, vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu được các quốc gia rất chú trọng trong lộ trình phát triển kinh tế - xã hội. Các dự báo cho thấy Việt Nam là 1 trong 5 nước trên thế giới bị tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Ngành công nghiệp dầu khí thế giới nói chung và PVN nói riêng, với giàn khoan ngoài trời và cơ sở hạ tầng trải dài khắp các vùng miền, là đối tượng chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu

PVN đã đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn, trong đó có những công trình bị ảnh hưởng bởi các biến động của thời tiết. Tháng 4 vừa qua, tập đoàn đã xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu, làm kim chỉ nam cho toàn ngành dầu khí thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu.

PVN đã đưa ra các mục tiêu để giảm thiểu biến đổi khí hậu, đó là giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng chính sách quản lý năng lượng. Mục tiêu của tập đoàn là tới năm 2025 giảm 15,55 triệu tấn CO2 so với năm 2010 tương đương 2,86% so với kịch bản thông thường và tới năm 2030 giảm 23,53 triệu tấn CO2, tương đương 2,44% so với kịch bản thông thường.

Đối với mục tiêu thích ứng để đạt được những chủ trương, chính sách của Nhà nước về biến đổi khí hậu, PVN đã nâng cao nhận thức, tổ chức đào tạo, đồng thời xây dựng chương trình tuyên truyền, nghiên cứu đánh giá rủi ro với biến đổi khí hậu trong từng lĩnh vực.

Trong kế hoạch đã ban hành, tập đoàn có danh mục các dự án ưu tiên thực hiện. Đó là những danh mục đã lựa chọn để đưa ra các tính toán và giảm phát thải khí nhà kính trong tương lai. Những dự án được lựa chọn dựa vào rất nhiều yếu tố về kinh tế và kỹ thuật, góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành dầu khí.

"Trái đất xanh" là chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất, được phát sóng hàng ngày vào 14h trên kênh VTV1 với thời lượng 5 phút một số, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng ngày và 10 phút một số vào Chủ nhật hàng tuần. Các chương trình này đều có thể xem lại trên website vtv hoặc ứng dụng vtvgo. Các số phát sóng tiếp theo của chương trình với sự đồng hành từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để cập nhật các tin tức mới về môi trường.

