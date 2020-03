Chương trình truyền hình trực tiếp "Tổ Quốc nhìn từ biển" nhân dịp kỷ niệm 32 năm trận hải chiến Gạc Ma (14/3/1988 – 14/3/2020) do Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) phối hợp và đồng hành với Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội tổ chức.

Các nghệ sĩ trong chương trình "Tổ quốc nhìn từ biển".

Chương trình bao gồm các ca khúc hào hùng được dàn dựng công phu, ca ngợi vẻ đẹp của biển đảo, của quê hương đất nước, vẻ đẹp tình yêu của người lính biển. Đội ngũ sản xuất chương trình hy vọng sẽ lan tỏa lòng quý trọng và biết ơn đối với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập tự do thống nhất của Tổ Quốc, đồng thời thức tỉnh trái tim người Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biền đảo.

Một tiết mục trong chương trình.

Trong những năm qua, PV GAS triển khai nhiều chương trình phối hợp, hỗ trợ với bộ đội biên phòng và công an các tỉnh ven biển miền Trung Nam, miền Đông, miền Tây Nam bộ và tỉnh Thái Bình.

Doanh nghiệp phối hợp cùng các cơ quan truyền thông và hỗ trợ thông tin cho bà con ngư dân khi tham gia ngư trường, đồng thời bảo vệ hệ thống đường ống dẫn khí, các công trình dầu khí trên biển; tham gia các chương trình chăm lo đời sống, an sinh xã hội ở các địa phương, từ đó tăng cường mối đoàn kết quân dân vì mục tiêu an ninh an toàn vùng trời vùng biển quê hương.

Tại doanh nghiệp, PV GAS kêu gọi cán bộ công nhân viên hưởng ứng và đóng góp ủng hộ an sinh cho các lực lượng an ninh biển, xây dựng khu tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma. Mỗi năm đơn vị tổ chức nhiều chuyến đi ra đảo thăm và tặng quà, động viên tinh thần và vật chất cho các chiến sỹ yên tâm cầm chắc tay súng nơi biển đảo quê hương.

