Cửa hàng PNJ Next tại Đà Nẵng giới thiệu những món trang sức, đồng hồ và phụ kiện thời trang cá tính giữa không gian mua sắm hiện đại.

Phát triển mô hình mới

Trong năm 2019, PNJ ra mắt mô hình PNJ Next hoàn toàn mới với thiết kế sang trọng, nội thất tinh tế, ấm cúng, tạo nên sự khác biệt so với những trung tâm kim hoàn truyền thống của thương hiệu này trước đây. Thiết kế và những trải nghiệm mua sắm mang tính tương tác cao giúp mô hình PNJ Next thu hút giới trẻ ưa thích những trải nghiệm mang tính cá nhân. Đến đây, khách hàng trẻ không chỉ mua sắm đơn thuần mà còn được trải nghiệm, tư vấn trang sức và đồng hồ thời thượng bởi đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp.

Không gian mở, thiết kế hài hòa của PNJ Next mang lại một phong cách mua sắm giàu tính trải nghiệm

PNJ Next trưng bày những bộ sưu tập trang sức chế tác tinh xảo qua bàn tay của đội ngũ nghệ nhân lành nghề, cùng với đó là các thương hiệu đồng hồ danh tiếng như Silvana, Casino, Gucci, Longines, Jowissa... Khách hàng sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng về phong cách thời trang hiện đại cũng như khám phá vẻ đẹp bản thân khi phối hợp nữ trang và phụ kiện phù hợp với nhu cầu, vóc dáng và phong cách.

Không gian mua sắm của PNJ Next mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm phong cách mua sắm đầy cảm xúc, khi được chạm, chiêm ngưỡng và lắng nghe câu chuyện thú vị về những bộ trang sức, đồng hồ chế tác tinh tế, hướng đến giá trị đích thực. Độc đáo nhất là bộ sưu tập trang sức Disney lấy cảm hứng từ những nhân vật Walt Disney vừa được ra mắt vào ngày 18/11 vừa qua. Bộ sưu tập đột phá này ấp ủ từ cú bắt tay chiến lược giữa PNJ và đối tác Walt Disney danh tiếng.

Phát triển tại thị trường miền Trung

Sau hai cửa hàng PNJ Next ra mắt đầu tiên tại TP HCM, vào ngày 23/11 vừa qua, cửa hàng PNJ Next thứ ba đã khai trương tại Đà Nẵng, đánh dấu bước ngoặt mới của thương hiệu trong việc khai phá thị trường trang sức ở thành phố lớn nhất miền Trung.

Cửa hàng PNJ Next Đà Nẵng tọa lạc tại 123 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, hứa hẹn trở thành điểm đến ưa thích của giới mộ điệu trang sức, đồng hồ và phụ kiện thời trang.

Không gian cửa hàng có thiết kế mở, tối giản nhưng đẳng cấp, đúng với phong cách năng động của giới trẻ hiện đại. Các nhân viên sẽ không đứng sau tủ kính như thông thường mà sẽ là những người đồng hành bên cạnh khách hàng để tư vấn những mẫu mã phù hợp với từng cá nhân và chia sẻ những thông tin về xu hướng thời trang mới nhất.

Những món trang sức, đồng hồ được trưng bày tại PNJ Next Đà Nẵng.

Ông Lê Trí Thông - Tổng giám đốc PNJ cho biết các mặt hàng tại đây được tính toán mức giá hợp lý với người tiêu dùng trẻ để gia tăng cơ hội sở hữu những món trang sức và đồng hồ chất lượng.

"PNJ Next là món quà mà chúng tôi muốn đem đến cho khách hàng, nhằm khởi đầu một phong cách mua sắm phù hợp với thế hệ tương lai", ông Thông chia sẻ.

Sau khi tham quan cửa hàng PNJ Next tại Đà Nẵng, nhà thiết kế Lý Quí Khánh nhận thấy các bạn trẻ đến đây đều tỏ ra thích thú, hào hứng khi ngắm nghía, lựa chọn các sản phẩm trang sức độc lạ, thời thượng. Ngoài ra, những bộ sưu tập đồng hồ và phụ kiện ở đây cũng chất lượng và vừa túi tiền.

"Không gian mua sắm của PNJ Next hiện đại, sang trọng, đúng gu của giới trẻ và tiếp cận được với phong cách mua sắm trên thế giới", nhà thiết kế Lý Quí Khánh nhấn mạnh.

Nhân dịp khai trương tại Đà Nẵng, PNJ Next áp dụng nhiều chương trình ưu đãi. Nhân dịp này, talkshow cùng nhà thiết kế Lý Quí Khánh cũng diễn ra thành công tại đây vào tối 23/11, thu hút các bạn trẻ cùng chia sẻ, thảo luận về xu hướng trang sức, phụ kiện thời trang ở Việt Nam so với thế giới.

Dự kiến trong ngày 14/12, PNJ sẽ tiếp tục mở thêm một cửa hàng PNJ Next tại Hà Nội (110 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy), mang lại không gian mua sắm trang sức, đồng hồ độc đáo cho người dân Thủ đô.

Anh Dũng