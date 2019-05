Chủ tịch PNJ cho biết, ngành hàng trang sức có thêm nhiều doanh nghiệp cạnh tranh nhưng đối thủ lớn nhất của công ty đến lúc này là chính mình.

Chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết mục tiêu quan trọng trong năm nay là lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 23%, lên 1.182 tỷ đồng để có mặt trong nhóm doanh nghiệp lãi nghìn tỷ.

Bà Dung nhận định PNJ có nhiều điều kiện thuận lợi để hoàn thành mục tiêu này. Điển hình như dư địa tăng trưởng rất lớn khi trang sức cao và trung cấp có thương hiệu mới chiếm 30% thị phần hoặc công ty đang mở rộng kinh doanh thêm sản phẩm mới như đồng hồ, mắt kính, phụ kiện thời trang... Trong thời gian tới, công ty cũng có những thay đổi mang tính chiến lược như đầu tư nguồn lực lớn để phát triển nhân sự, thay đổi nhận diện mới cho các trung tâm kim hoàn, tìm kiếm thêm đơn vị gia công để giảm tỷ trọng kinh doanh các sản phẩm tự sản xuất.

"Chúng tôi không lo lắng về dung lượng thị trường mà quan tâm đến việc có đủ nguồn lực nắm lấy cơ hội này không. Trong khoảng hai năm qua, ngành trang sức có thêm nhiều đối thủ mới nhưng đối thủ lớn nhất của PNJ vẫn là chính mình", người đứng đầu PNJ cho hay.

Khách hàng giao dịch tại một cửa hàng trang sức vàng PNJ.

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về ý tưởng kinh doanh phụ kiện thời trang có hàm lượng công nghệ cao, ông Lê Trí Thông – Tổng giám đốc PNJ thừa nhận công ty chưa đủ điều kiện, lợi thế để nghiên cứu và theo đuổi lâu dài. Phương thức tốt nhất, nhiều khả năng được công ty triển khai, là hợp tác với các đơn vị nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, công ty cũng đang tìm hiểu để thâm nhập vào những thị trường nước ngoài có xác suất thành công cao.

"Mang công thức của thị trường Việt Nam và tự tin nó thành công ở nước ngoài thì rất khó. Vì vậy, chúng tôi sẽ đi theo con đường "du kích" là triển khai từng chút dựa trên cơ sở thành công của những công ty bản địa thay vì tiến quân ồ ạt. Ông Robert Alan Willett (Thành viên HĐQT), người có kinh nghiệm quản trị cao cấp tại những tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm cơ hội mới, kết nối công ty với chuỗi giá trị toàn cầu", ông Thông nói.

Ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ phát hành hơn 55,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 3:1 để tăng vốn điều lệ lên 2.226 tỷ đồng để huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu năm nay. Công ty cũng muốn tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại), nhưng đang chờ cơ hội vì nếu vượt mức 49% như hiện tại thì sẽ vướng quy định về kinh doanh vàng và bán lẻ.

Trong quý I/2019, PNJ ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 4.820 tỷ đồng và 428 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 15% và 27% so với năm trước. So với quý I các năm trước, mức tăng này thấp hơn do Ngày Thần tài và Valentine năm nay trùng nhau. Kết quả này giúp công ty hoàn thành 26% kế hoạch doanh thu và 36% kế hoạch lợi nhuận.

Phương Đông