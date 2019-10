Công ty Nhôm Kính Phúc Đạt là một trong số đơn vị cung cấp dòng sản phẩm cửa nhôm Xingfa nhập khẩu cao cấp tại Việt Nam.

Thời gian qua công ty Phúc Đạt đầu tư hệ thống showroom, nhà xưởng quy mô tại quận Tân Phú và 2 chi nhánh tại quận 9, TP HCM và quận Hải Châu, Đà Nẵng. Khách hàng của công ty sẽ nhận được sự tư vấn tận tình, chuyên nghiệp và khách quan từ doanh nghiệp. Tư vấn viên sẽ chỉ rõ cho các khách hàng biết đâu là nhôm giả và nhôm thật dựa vào các tiêu chí: tem nhôm, tem chống hàng giả, màu sắc nhôm, mã QR code... Tất cả các hoạt động thi công tại Phúc Đạt đều có hợp đồng, hóa đơn đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng.

Một công trình sử dụng nhôm Xingfa do Phúc Đạt cung cấp.

"Giá lắp đặt trọn gói trên thị trường dao động trong khoảng 2-2,8 triệu một m2. Nhôm Xingfa chính hãng bị nhiều đơn vị giả nhái bằng những thủ đoạn tinh vi như giả tem nhôm, giả tên gọi, mẫu mã giống tới 90%", ông Nguyễn Phạm Hùng - CEO Công ty TNHH Nhôm Kính Phúc Đạt nói.

Theo vị này, với ngành xây dựng, cụ thể là ngành nhôm kính, việc sử dụng vật liệu giả, nhái có thể làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người sử dụng. Nhôm Xingfa giả nhái có phôi nhôm không chất lượng, nhiều kim loại nặng tạp chất; độ bào mòn, tính chống oxi hóa kém; thường xuất hiện tình trạng bề mặt nhôm bị nổi bọt, về lâu dài sẽ tốn nhiều chi phí bảo trì, bảo dưỡng.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm tại showroom Phúc Đạt.

Phúc Đạt cho biết những rủi ro mà khách hàng có thể sẽ gặp phải khi sử dụng sản phẩm nhái nhôm Xingfa gồm: Chịu khoản chi phí tương đương hoặc rẻ hơn cửa nhôm Xingfa chính hãng, nhưng chất lượng nhôm kém hơn; không nhận được sự hỗ trợ, bảo trì cần thiết sau quá trình bàn giao sử dụng.

Cửa nhôm Xingfa chính hãng có độ bền tới 20 hoặc 30 năm, nhưng cửa nhôm giả nhái có dấu hiệu xuống cấp như tróc sơn bề mặt, hư gioăng, keo chống nước, cửa phát hiện tiếng kêu cọc cạch sau 5-10 năm sử dụng. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, hệ thống phụ kiện bị hư làm cửa có thể bị đổ ập xuống bất kì lúc nào, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Cụm showroom trưng bày cửa nhôm Xingfa và nhà xưởng lắp đặt của Phúc Đạt tại quận Tân Phú, TP HCM.

Một điểm quan trọng khi khách hàng khảo sát, lựa chọn đơn vị lắp đặt là không nên chọn các đơn vị có giá cung cấp quá rẻ. Theo khảo sát của doanh nghiệp hiện nay, báo giá cửa nhôm Xingfa nhập khẩu trên thị trường ở mức tương đương nhau. Riêng các khu vực Hà Nội, Hải Phòng... sẽ có giá rẻ hơn TP HCM hoặc các tỉnh thành khác miền Nam vì không mất thêm phí vận chuyển. "Do đó, nếu có đơn vị nào chào hàng với mức giá rẻ hơn hẳn giá thị trường, bạn nên cẩn thận đó có thể là nhôm giả nhái", ông Nguyễn Phạm Hùng nói.

Thương hiệu nhôm Xingfa thuộc Tập đoàn Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd thành lập từ năm 1984, có trụ sở tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2008, nhôm Xingfa được nhập khẩu vào Việt Nam và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ bởi Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd. Hiện nhôm Xingfa là một trong những hệ nhôm xây dựng cao cấp bên cạnh các hệ nhôm khác như Eurowindow, Việt Pháp, Việt Nhật.

