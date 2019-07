Khu đô thị hiện đại, đồng bộ ra đời sẽ đáp ứng nhu cầu không gian sống cao cấp, đầy đủ tiện ích của người dân đảo Ngọc.

Tháng 4 vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang đã có tờ trình về việc xin chủ trương của Chính phủ thành lập thành phố Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Theo các chuyên gia, đề xuất này của Kiên Giang là hợp lý trong bối cảnh Phú Quốc đã phát triển về cơ sở hạ tầng và kinh tế xã hội.

Thống kê cho thấy, lĩnh vực dịch vụ - xây dựng - thương mại - du lịch chiếm 90% trong giá trị sản xuất kinh doanh của toàn huyện đảo Phú Quốc, chủ yếu nhờ lượng khách tăng trưởng mạnh. Trong 6 tháng đầu 2019, Phú Quốc đón hơn 2,26 triệu lượt khách du lịch, tăng 35,9% so với cùng kỳ và chiếm gần 53% toàn tỉnh. Trong đó, khách quốc tế gần 392.000 lượt, tăng 35,5% so với cùng kỳ, chiếm gần 97% toàn tỉnh. Doanh thu từ du lịch đạt trên 3.829 tỷ đồng, tăng 40,8% so với cùng kỳ.

Cáp treo Hòn Thơm hút lượng khách lớn tới Phú Quốc.

Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với bên ngoài như sân bay quốc tế Phú Quốc, cảng biển quốc tế An Thới, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc và các trục đường chính trên đảo đều được đầu tư hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân Phú Quốc ngày càng được cải thiện đáng kể. Thống kê năm 2017 cũng cho thấy, GDP bình quân đầu người tại Phú Quốc đạt 5.149 USD, gấp đôi trung bình của tỉnh.

Theo các chuyên gia, dù phát triển kinh tế - du lịch nhưng Phú Quốc hiện chưa có khu dân cư đồng bộ và cao cấp. Người dân trên đảo Ngọc chủ yếu sinh sống tại các khu dân cư cũ, không có khu an ninh riêng biệt và thiếu thốn dịch vụ tiện ích. Nhà cửa xây dựng theo hướng tự phát, không có sự đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng cơ sở cũ. Hầu hết các dịch vụ như mua sắm, vui chơi giải trí, giáo dục mới chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân địa phương và khách du lịch, kể cả tại hai thị trấn lớn nhất đảo Ngọc là Dương Đông, An Thới.

Phú Quốc thiếu vắng các khu đô thị chỉn chu về quy hoạch, tiện ích.

"Một khu đô thị hiện đại, được đầu tư bài bản và đồng bộ, không chỉ đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao của người dân, mà còn là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh đô thị đảo Ngọc", một chuyên gia đánh giá. Chuyên gia này nhấn mạnh thêm nhu cầu này là cấp thiết trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp, chủ đầu tư lớn với lực lượng nhân công chất lượng cao sẽ tập trung về Phú Quốc để đầu tư phát triển du lịch.

Sắp tới đây, Tập đoàn Sun Group - một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu cả nước - sẽ xây dựng một khu đô thị hiện đại tại Phú Quốc.

Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 35ha tại thị trấn An Thới, phía Nam đảo Ngọc. Khu vực đang thay đổi diện mạo với sự hình thành của hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - nằm trong top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới ở Bãi Kem; Premier Village Phu Quoc Resort; Sun Premier Village The Eden Bay; cáp treo Hòn Thơm - cáp treo vượt biển dài nhất thế giới và tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Nature Park...

Tại đây, chủ đầu tư Sun Group xây dựng khu đô thị liền kề biển, tiện nghi, khép kín, đầy đủ các tiện ích như vườn hoa, công viên, tiểu cảnh, hệ thống an ninh hay khu vực phát triển trường học, bệnh viện...

Thiết kế hài hòa giữa không gian vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng trong khu đô thị.

Với mô hình đô thị đảo, chủ đầu tư Sun Group còn mang tới cho các nhà đầu tư và khách hàng cơ hội đầu tư hoặc tự kinh doanh với các dãy nhà phố hiện đại. Theo đó, khi sở hữu một căn nhà phố tại dự án, gia chủ vừa có thể tự kinh doanh hoặc cho thuê tại tầng trệt, vừa có thể sinh sống tại các tầng trên mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm An Thới, bao quanh bởi các khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp đã đi vào vận hành, khu vui chơi giải trí tại Hòn Thơm, cùng các địa danh du lịch nổi tiếng khác, dự án được chủ đầu tư kỳ vọng sẽ là tâm điểm mới của thị trường bất động sản Phú Quốc, đón đầu thị trường còn bỏ ngỏ.

Bảo An