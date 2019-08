Dù "nghỉ hưu" sớm nhưng PewPew cùng công ty quản lý Creatory vẫn kết hợp trên phương diện kinh doanh.

PewPew cho biết đây được xem là dấu mốc để anh bắt đầu cuộc hành trình mới mang tên: khởi nghiệp. Anh mong muốn tạo tiền đề cho các creators trẻ tuổi (những nhà sáng tạo nội dung) sau này, giúp họ có thể khởi nghiệp sau khi rời ngành giải trí.

Dù vậy, PewPew vẫn giữ vai trò là đối tác kinh doanh với công ty quản lý Creatory. Sở hữu những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu Việt Nam hiện tại như streamer MisThy, Linh Ngọc Đàm, Win.D, Buron, Bé Chanh... loạt youtuber như Woossi, Banana, Vannie, Fanny, Di Di... Creatory cùng các bạn trẻ mong muốn đem đến những nội dung, hoạt động đa dạng, tích cực cho giới trẻ.

Hoạt động như một streamer từ nhiều năm trước nhưng trong vòng hơn 2 năm gia nhập Creatory - "ngôi nhà chung" của nhiều streamer và Youtuber (người làm Youtube) hàng đầu Việt Nam, PewPew đã gặt hái được nhiều thành công.

Streamer PewPew.

Số lượng người theo dõi và yêu thích anh tăng nhanh chóng trong thời gian ngắn. Kênh Youtube riêng của PewPew cán mốc hơn 3 triệu người đăng ký và kênh fanpage cũng nhận được hơn 2,7 triệu người theo dõi. Anh chàng sở hữu lượng người xem từ 20.000 lên đến 40.000 trong một lần streaming và vô số những clip triệu view.

Năm 2018 đánh dấu một năm ghi nhiều dấu ấn của PewPew khi anh lọt top "Hot Influencer được yêu thích" của giải thưởng We Choice Awards. Câu nói trong show truyền hình "Mảnh ghép tình yêu" - "Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần có một lý do thôi" cũng giành chiến thắng trong hạng mục "Cụm từ, tiếng lóng được giới trẻ yêu thích" của We Choice Awards 2018.

PewPew lọt Top 10 người có sức ảnh hưởng với cộng đồng trong tháng 2/2019.

Bên cạnh đó, cái tên PewPew cũng nhiều tháng liền nằm trên bảng xếp hạng Top 10 người ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội Việt Nam được đánh giá bởi Buzzmetrics trong 2 năm 2018 và 2019. PewPew cũng là cái tên quen thuộc của những gameshow truyền hình như Nhanh Như Chớp, Giọng Ải Giọng Ai...

Nhà sáng tạo nội dung của Creatory.

Streamer là một ngành nghề mới và được nhiều người quan tâm ở Việt Nam trong những năm gần đây với hàng loạt tên tuổi như MisThy, Linh Ngọc Đàm, Win.D, Banana... Những gương mặt này sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên các trang mạng xã hội, xuất hiện trong nhiều gameshow truyền hình, sự kiện giải trí...

(Nguồn: Creatory)