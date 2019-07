Khu phức hợp được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hoàn thiện với giá thuê hợp lý.

Hệ thống văn phòng cho thuê Pax Sky vừa ra mắt khu phức hợp thương mại và văn phòng cho thuê tại 26 Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, TP HCM. Dự án kết nối nhanh chóng đến các tuyến đường huyết mạch như Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, gần nhiều khu trung tâm tài chính kinh tế, các trường đại học...

Pax Sky Ung Văn Khiêm gồm một tầng hầm, hai tầng thương mại và tám tầng văn phòng cung cấp cho thị trường hơn 6.000m2 khu thương mại, dịch vụ và hơn 12.000m2 văn phòng. Diện tích cho thuê từ 50m2 đến trên 3.000m2 đáp ứng nhu cầu và quy mô cho nhiều doanh nghiệp.

Tòa nhà được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hoàn thiện đảm bảo môi trường kinh doanh, làm việc cho mọi doanh nghiệp với sáu thang máy tốc độ cao, hệ thống đèn chiếu sáng led âm trần, điều hòa trung tâm, camera, PCCC đạt chuẩn, máy phát điện, hệ thống giữ xe thông minh... Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn sử dụng hàng loạt dịch vụ tiêu chuẩn Nhật như lễ tân, bảo vệ, vệ sinh, kỹ thuật...

Nhờ nhiều ưu điểm với giá thuê hợp lý 371.000 đồng mỗi m2 (tương đương 16 USD mỗi m2), Pax Sky Ung Văn Khiêm đang được nhiều doanh nghiệp danh tiếng trong nước và quốc tế đặt trụ sở. Cụ thể như công ty game hàng đầu thế giới GameLoft, rạp chiếu phim Lotte, Highlands Coffee, ngân hàng VIB, Amanotes, tập đoàn NetCompany...

Ông Nguyễn Hồng Hải - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Pax Sky cho biết, sự kiện khai trương Pax Sky Ung Văn Khiêm đánh dấu mốc quan trọng của công ty trong hành trình phát triển trở thành công ty cung cấp văn phòng cho thuê phân khúc trung cao cấp chuyên nghiệp tại TP HCM. Công ty cam kết tiếp tục mang đến một khu phức hợp chất lượng cùng dịch vụ nâng cao với sự quản lý của thương hiệu Nhật Bản là công ty Okamura Sanyo Property.

"Những tiêu chí quản lý, đào tạo nghiêm ngặt, đội ngũ Okamura Sanyo đều có tác phong chuyên nghiệp, sẽ mang đến các dịch vụ chuẩn Nhật và sự hài lòng cho khách hàng", ông Hải chia sẻ.

Bên cạnh đó, với định hướng phát triển thương hiệu Pax Sky lớn mạnh trên phạm vi cả nước, công ty chuẩn bị tiếp tục ra mắt các tòa nhà văn phòng Pax Sky tại Hà Nội, cung cấp địa điểm làm việc dành cho các doanh nghiệp tại Thủ đô.

Báo cáo diễn biến thị trường văn phòng cho thuê do Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam công bố gần đây cho thấy, trong quý II/2019, tỷ lệ lấp đầy của các tòa nhà văn phòng hạng A và B tại TP HCM đạt tới 96-97%. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường văn phòng đang phát triển sôi động với nhu cầu thuê lớn và sức hấp thụ lý tưởng.

Nguồn cầu tăng trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm khiến giá thuê văn phòng liên tục tăng ở tất cả các phân khúc. Giá thuê các tòa tháp hạng B và C thậm chí còn có tốc độ tăng nhanh hơn cả văn phòng cao cấp. Văn phòng hạng B tăng giá 4,9% so với quý trước và đội thêm 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

An Phạm