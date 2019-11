Khu phức hợp KN Paradise có đầy đủ tiện ích giải trí - casino - nghỉ dưỡng, sân golf, thương mại - dịch vụ, bất động sản và tiện ích cộng đồng.

Theo tờ Telegraph, Việt Nam được xếp hạng là một trong 20 thị trường có tốc độ tăng trưởng ngôi nhà thứ hai (second home) cao nhất thế giới. Nguyên nhân do tầng lớp trung lưu Việt Nam gia tăng nhanh chóng, du lịch phát triển và mối quan tâm về chất lượng không khí.

Trong khi đó theo một khảo sát của VnExpress, hơn 67% người tham gia khảo sát mong muốn sở hữu second home trong độ tuổi từ 30-40 tuổi. Điều này thể hiện người Việt quan tâm đến second home khá sớm. Cũng theo khảo sát này, 80% khách hàng ưu tiên chọn second home thuộc tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí tích hợp đầy đủ tiện ích nội khu. Bên cạnh đó các second home gần biển, hướng biển, sở hữu lâu dài được khách hàng quan tâm.

Chuyên gia từ Savills Việt Nam nhận định, các công trình hạ tầng, nhất là hạ tầng sân bay có vai trò quan trọng trong quyết định chọn second home bởi ảnh hưởng đển khả năng khai thác sinh lời cũng như nghỉ dưỡng trong tương lai của gia chủ.

Thấu hiểu nhu cầu nghỉ dưỡng lẫn cho thuê sinh lời từ second home, chủ đầu tư KN Cam Ranh triển khai khu phức hợp giải trí và nghỉ dưỡng KN Paradise tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Dự án được vinh danh hạng mục khu phức hợp nghỉ dưỡng tốt nhất tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019.

Phối cảnh toàn khu phức hợp giải trí - nghỉ dưỡng KN Paradise.

KN Paradise gây ấn tượng với quy hoạch và kiến trúc độc đáo, gồm 5 phân khu chức năng: giải trí - casino - nghỉ dưỡng, sân golf, thương mại - dịch vụ, bất động sản và tiện ích cộng đồng với tổng vốn đầu tư lên tới 46.371 tỷ đồng. Với lợi thế nằm ngay sân bay quốc tế Cam Ranh, KN Paradise quy mô 800ha với đường bờ biển dài đẹp và hàng loạt các tiện ích cao cấp cùng hệ sinh thái thiên nhiên đặc sắc, là điểm đến hấp dẫn cho mô hình second home.

Dự án có cơ cấu sản phẩm đa dạng như second home cạnh golf, hướng biển... với chi phí hợp lý và sở hữu lâu dài. Một trong những phân khu đang thu hút giới đầu tư là nhà phố biển Para Grus - phân khu bất động sản đầu tiên của KN Paradise.

Chủ đầu tư KN Cam Ranh và dự án KN Paradise Cam Ranh nhận giải tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019.

Anh Hoàng Hải, một nhà đầu tư từ TP HCM cho biết dự án sở hữu nhiều lợi thế. Trước hết về vị trí, khu phức hợp tọa lạc tại biển Bãi Dài thuộc top bãi biển đẹp nhất thế giới. Di chuyển thuận tiện bằng đường hàng không cũng giúp gia đình đảm bảo nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần. Anh Hải nhận định, với chi phí hợp lý của Para Grus, gia đình có thể sở hữu nhiều căn mà chi phí đầu tư chưa bằng một căn biệt thự gần đó nhưng khả năng khai thác lợi nhuận và các tiện ích xung quanh không kém cạnh...

"Với chi phí hợp lý, tôi dự định mua sở hữu ba căn Para Grus, một căn cho ông bà nghỉ hưu, một căn cho thuê du lịch và một căn cho gia đình nhỏ của tôi nghỉ ngơi cuối tuần", anh Hải nói.

Para Grus hội tụ đầy đủ các tiện ích như trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em và trung tâm thể dục thể thao, phố thương mại. Cùng với đó là các tiện ích nghỉ dưỡng hàng đầu từ tổ hợp KN Paradise như spa, làng dưỡng lão cao cấp, nhạc nước, công viên nước, bến du thuyền...

Phối cảnh khu nhà phố biển Para Grus.

Mảng xanh cũng là yếu tố quan trọng được ưu tiên trong dự án. Với thiết kế thông minh xóa giới hạn về tầm nhìn, dù sở hữu second home ở bất cứ vị trí, gia chủ đều có thể hướng mắt ra mảng xanh bao la rộng 90ha của sân golf, hồ cảnh quan 5ha, 19 công viên và toàn cảnh khu phức hợp với biển Bãi Dài.

Para Grus có thể kết hợp ở, nghỉ dưỡng hoặc cho thuê và kinh doanh dịch vụ du lịch trong thời gian không sử dụng. Với pháp lý sở hữu lâu dài, Para Grus có thể là tài sản dành tặng cho gia đình hoặc kế thừa cho thế hệ sau.

