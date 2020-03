Phiên 9/3 trùng điểm rơi của nhiều tin xấu chứ không chỉ vì diễn biến Covid-19 ở Việt Nam và nhà đầu tư cần tin vào nội lực nền kinh tế, theo Chủ tịch Ủy ban chứng khoán.

- Ông đánh giá thế nào về phiên giao dịch hôm qua (9/3) khi VN-Index giảm mạnh nhất 19 năm?

- Việc giảm mạnh phiên đầu tuần, theo tôi là điều khó tránh bởi nó theo phản ứng của thị trường thế giới và trùng với điểm rơi của nhiều tin xấu hội tụ. Thị trường chứng khoán được ví như hàn thử biểu của nền kinh tế, nên khi có nhiều thông tin bất lợi tới kinh tế toàn cầu hay sự cố bất thường sẽ phản ứng ngay tức thì.

Tuy nhiên, điều cần quan tâm là thanh khoản của thị trường đã tăng khá mạnh, đạt gần 6.500 tỷ đồng trên hai sàn niêm yết. Việc này chứng tỏ vẫn có dòng tiền mua vào bắt đáy các cổ phiếu có giá trị cơ bản tốt. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục xu hướng bán ròng, nhưng giá trị bán ròng trong phiên không quá lớn, chỉ khoảng 230 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh: Thành Nguyễn.

- "Nhiều tin xấu hội tụ" là gồm những tin xấu gì?

- Các thông tin về diễn biến phức tạp của Covid-19 đã ngay lập tức tác động mang tính cộng hưởng tới tâm lý giới đầu tư toàn cầu. Là quốc gia có độ mở kinh tế lớn, tác động từ những thông tin trên với thị trường Việt Nam là khó tránh.

Tình hình tại Việt Nam cũng ngày một phức tạp. Số ca nhiễm nCoV tại Hà Nội gia tăng rồi nhiều tỉnh thành khác cũng ghi nhận ca nhiễm mới, đã tác động mạnh tới tâm lý nhà đầu tư, làm xuất hiện tình trạng bán tháo.

Tin xấu khác là giá dầu thế giới giảm mạnh, có thời điểm giảm đến 30%, chạm mức đáy đầu năm 2016 ngay sau khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần.

Cùng với đó, sáng 9/3, Chính phủ Nhật Bản công bố số liệu kinh tế năm 2019 xấu hơn dự báo, làm gia tăng lo ngại toàn cầu rơi vào suy thoái.

Trước đó, không đợi đến cuộc họp thường kỳ tháng 3, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã giảm lãi suất khẩn cấp. 65% giới đầu tư cũng nhận định Fed sẽ tiếp tục hạ trong cuộc họp tiếp theo ngày 17/3. Nếu nhận định này đúng, đây sẽ là mức cắt giảm lịch sử trong nhiều năm và điều này dấy lên lo ngại về mức độ suy giảm của kinh tế Mỹ.

Xét về xu hướng đầu tư, dòng tiền đang có khuynh hướng dịch chuyển sang các loại tài sản an toàn như trái phiếu và vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ xuống mức thấp nhất mọi thời đại, trong khi giá vàng chạm đỉnh mới, cao nhất trong 7 năm.

VN-Index ngày 9/3 giảm 6,28%, đi vào lịch sử ngành chứng khoán là một trong những phiên tồi tệ nhất. Ảnh: Minh Sơn

- Sau diễn biến hôm qua, ông đánh giá thế nào về xu hướng thị trường?

- Việc Việt Nam có thêm các ca nhiễm nCoV mới là điều bất lợi cho nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Nhưng với quyết tâm lớn của Chính phủ, người dân, cộng với khả năng, kinh nghiệm của Việt Nam, chúng tôi tin dịch bệnh này sẽ sớm được kiểm soát.

Nhìn một cách tổng quan, khi Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh, với nội lực của nền kinh tế, có nhiều cơ sở để trông đợi vào khả năng phục hồi.

Dòng tiền đầu tư khi gặp biến cố có thể tạm thời co cụm, nhưng khi mọi việc đã ổn định trở lại, dòng tiền sẽ tìm tới những nơi an toàn và có khả năng sinh lời cao. Việt Nam có nền tảng vĩ mô tốt, lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do, cơ chế đầu tư thông thoáng. Chúng ta vẫn là điểm sáng khi dịch bệnh sớm muộn cũng sẽ được kiểm soát.

Bên cạnh đó, những tổn thương của doanh nghiệp trong đại dịch lần này là khó tránh, tuy nhiên trong trung hạn, các gói hỗ trợ tín dụng và tài khóa chắc chắn phần nào hỗ trợ các doanh nghiệp sớm vực lại sản xuất kinh doanh. Vì vậy, chúng tôi mong rằng, các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính trung gian và nhà đầu tư cần vững tin vào nội lực nền kinh tế, vào các giải pháp của Chính phủ, cũng như sức bền của thị trường chứng khoán, tránh những phiên bán tháo không cần thiết.

- Giải pháp của cơ quan quản lý trong ngắn hạn là gì, thưa ông?

- Trước những ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19, ưu tiên hàng đầu của Ủy ban chứng khoán là việc phòng chống dịch bệnh trong phạm vi ngành, đặc biệt là việc bảo vệ sức khỏe của cán bộ, nhân viên và xây dựng phương án giao dịch an toàn.

Trong bối cảnh hiện nay, Ủy ban chứng khoán sẽ tiếp tục điều hành theo quan điểm: "Tôn trọng sự tự điều chỉnh theo quan hệ cung – cầu, hạn chế tối đa các tác động, can thiệp về hành chính và kỹ thuật vào thị trường khi chưa thật sự cần thiết".

Chúng tôi sẽ tăng cường theo dõi giám sát các diễn biến để kịp thời đưa ra thông tin chính thống, minh bạch cho thị trường, trấn an tâm lý nhà đầu tư và xử lý nghiêm những hành vi thao túng, trục lợi do dịch bệnh hoặc tung tin đồn thất thiệt.

Trong cuộc họp ngày 4/3 có sự tham gia của một số nhà đầu tư tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, có 1 trường hợp đi trên chuyến bay VN54 đã đến dự họp. Đến trưa ngày 9/3, qua xét nghiệm lần 1, trường hợp này đã cho kết quả âm tính với nCoV và đã được chuyển sang phòng theo dõi dành cho bệnh nhân âm tính tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Đối với các cán bộ tham dự cuộc họp, Ủy ban chứng khoán đã chỉ đạo cho nghỉ làm và cách ly tại nhà. Các thành viên tham dự họp đều được thông báo để chủ động cách ly và theo dõi, nâng cao sức khỏe.

Minh Sơn (ghi)