Zeitgeist có quy mô 349ha, sở hữu vị thế đắc địa, hướng đến trở thành siêu đô thị thông minh, tiện ích đầy đủ cùng cảnh quan rộng lớn.

Theo CBRE, trong quý I/2019, thị trường nhà phố và biệt thự xây sẵn TP HCM tiếp tục chứng kiến sự khan hiếm nguồn cung mới. Toàn thị trường có thêm 296 căn, có sự cải thiện so với quý IV/2018 nhưng nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái thì sự sụt giảm vẫn tiếp tục duy trì khi số căn chào bán mới chỉ bằng khoảng 42% so với quý I/2018.

Trong khi nguồn cung mới tại TP HCM đang suy giảm vì quỹ đất ngày càng hạn hẹp thì các thị trường vùng ven thu hút nhiều sự chú ý hơn của người mua lẫn các nhà phát triển bất động sản bởi giá chào bán vẫn còn tương đối rẻ so với khu vực TP HCM và nguồn cung vẫn đang phát triển nhanh chóng và dồi dào.

Ông Cho Sung Yol - Tổng giám đốc Vietnam GS Industry (VGSI) - công ty con của tập đoàn GS E&C Hàn Quốc cho rằng khu vực Nhà Bè phù hợp để triển khai những dự án quy mô lớn trong thời gian tới. Nơi đây có quỹ đất phong phú, hạ tầng kết nối tốt với khu Nam Sài Gòn.

"Đó là lý do chúng tôi tiến hành xây dựng dự án Zeitgeist ở Nhà Bè, tận dụng tốt những lợi thế mà thị trường ở đây mang lại", ông Cho Sung Yol chia sẻ.

Dự kiến phân khu 1.1 Zeit River County 1 có diện tích 17,9 hecta, gồm 359 biệt thự, nhà phố và shophouse. Với mật độ xây dựng 30%, dự án chú trọng kiến tạo nhiều mảng xanh, đưa yếu tố thiên nhiên hòa hợp với kỹ thuật hiện đại vào cuộc sống con người.

Ưu thế giao thông thuận lợi

Nam Sài Gòn là một trong những khu vực đón dòng vốn vào hạ tầng mạnh nhất của TP HCM trong thời gian tới. Dự kiến khi những cây cầu "huyết mạch" hoàn thiện, nhiều nút thắt về giao thông sẽ dần được tháo gỡ. Đây chính là điểm trọng yếu góp phần nâng tầm giá trị kết nối chiến lược về mặt địa thế cho cả khu vực Nam Sài Gòn và các dự án bất động sản.

Nhiều dự án hạ tầng thuộc khu Nam Sài Gòn đã đưa vào lộ trình phê duyệt đầu tư từ nay đến năm 2020 như dự án cầu Thủ Thiêm 3, cầu Thủ Thiêm 4, dự án xây nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng), dự án cầu Nguyễn Khoái từ quận 7 qua quận 4 (vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng). Sau khi cầu Nguyễn Khoái hoàn thành, giao thông khu vực này cũng sẽ thông thoáng, thuận tiện hơn cho người dân khi di chuyển đến các vực trung tâm.

Từ Zeit River County 1, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển đến Phú Mỹ Hưng, khu vực thịnh vượng và sầm uất nhất quận 7, 20 phút đến các quận trung tâm và 10 phút đến cảng Hiệp Phước. Khi tuyến Metro số 4 Bến Cát (Gò Vấp) - Nguyễn Văn Linh (quận 7) hình thành, sẽ có ba trạm đặt tại Zeitgeist. Đây cũng là nơi tập trung nhiều tiện ích khu vực vượt trội như trường học, bệnh viện, khu mua sắm mang thương hiệu quốc tế.

Hướng đến trở thành biểu tượng mới của Nhà Bè

Ông Cho Sung Yol cho biết, với dự án quy mô lớn tại Việt Nam, doanh nghiệp gửi gắm mong muốn mang đến cho khách hàng những ngôi nhà không chỉ tiện nghi, đẳng cấp mà còn ghi đậm dấu ấn cá nhân và thể hiện phong cách sống của gia chủ.

Các căn biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố, shophouse tại Zeit River County 1 đều trang bị đầy đủ tiện nghi cao cấp với bãi đỗ xe hơi, bếp ướt và bếp khô, khu vực xây thang máy riêng cùng phòng khách có không gian khoáng đạt, rộng rãi, phòng ngủ ấm áp... và sự hiện diện của nhiều mảng xanh mang sức sống riêng đến cho toàn dự án.

Yếu tố an ninh cũng được đề cao nhằm mang đến sự an tâm cho cư dân. Áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất, camera an ninh thông minh bố trí khắp các khu tiện ích, công viên nội khu. Hệ thống nhận diện xe tối tân cùng cổng bảo vệ hai lớp càng góp phần nâng cao tính riêng tư cho toàn bộ khu vực.

Bên cạnh các trang thiết bị về kỹ thuật hiện đại giúp cuộc sống cư dân thêm dễ dàng, tiện nghi, sự cân bằng giữa yếu tố "công nghệ cao" và "thiên nhiên xanh" cũng được chủ đầu tư chú trọng.

Zeit River County 1 gồm các biệt thự thấp tầng, nhà phố, dự án đạt độ thoáng cao, không bị che khuất bởi các tòa nhà cao tầng san sát. Ngoài việc đạt mật độ cây xanh toàn khu hơn 70% - "bộ lọc" ô nhiễm hiệu quả, kết hợp hệ thống kênh rạch, dự án còn sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời để tạo ra nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, chạy máy nước nóng và dự trữ phòng khi mất điện.

Những khu vườn thiết kế, chăm chút tỉ mỉ với cảnh quan ấn tượng lấy cảm hứng từ cảnh sắc bốn mùa. Các công viên ánh sáng, công viên hoang dã, công viên bí mật với những cung đường ẩn mình trong khu đô thị được tô điểm bởi những gam màu tươi sáng của các loại hoa dọc lối đi nội khu và nhiều tiểu cảnh.

"Chúng tôi mong muốn tạo không gian sống để giữa đô thị sôi động, náo nhiệt, cư dân có thể tận hưởng không gian trong lành, yên bình để nghỉ ngơi, tản bộ thư giãn và thong thả thiền tịnh, tập yoga hoặc cho các bé thoải mái chơi đùa", ông Cho Sung Yol chia sẻ.

