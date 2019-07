CEO Trần Hữu Như Anh khẳng định, sản phẩm của công ty đều làm bằng tơ tằm và xuất phát từ các làng nghề dệt lụa truyền thống của Việt Nam.

Thương hiệu NhaSilk thuộc sở hữu của Công ty TNHH tơ lụa Nhã Lam, được cấp giấy phép hoạt động từ ngày 12/6/2018, đại diện pháp luật là ông Trần Hữu Như Anh. Trước đó, ông Như Anh từng được biết là "hiệp sĩ" khi hỗ trợ thu mua hàng nghìn tấn dưa hấu và trao lại hàng tỷ đồng cho bà con nông dân Quảng Nam năm 2015.

Ông Như Anh cho biết, thương hiệu được thành lập nhằm khôi phục lại làng nghề dệt lụa truyền thống khi lụa giả, lụa pha tràn lan trên khắp Việt Nam. "Đã là lụa Việt thì phải là lụa 100% tơ tằm và được dệt tại các làng dệt lụa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm tuổi tại Việt Nam và không pha thêm các chất liệu khác", ông chủ NhaSilk chia sẻ.

Lụa NhaSilk làm từ tơ tằm.

Ông Trần Hữu Phương, truyền nhân của làng lụa truyền thống Mã Châu (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) - một trong những làng nghề cung ứng sản phẩm chính thức của NhaSilk cho biết, vào năm 2017, làng nghề Mã Châu rơi vào tình trạng bế tắc đầu ra do hàng giả, hàng kém chất lượng tràn ngập thị trường.

"Tôi chia sẻ chuyện này với ông Như Anh và nhận được lời đề nghị giúp đỡ. Phía làng nghề sẽ cải tiến sản xuất để cho ra những sản phẩm lụa thượng hạng nhưng giá thành phải chăng, phía Như Anh sẽ tìm cách tiêu thụ sản phẩm ấy", ông Phương cho biết.

Ông Trần Hữu Như Anh - CEO NhaSilk.

Với sự giúp đỡ của ông chủ NhaSilk, làng nghề dần đi vào ổn định, lụa Mã Châu cũng đã tiêu thụ được hàng nghìn mét lụa tơ tằm mỗi tháng, mang về doanh thu hàng trăm triệu đồng. Trong kế hoạch phục dựng lại làng nghề truyền thống, NhaSilk sẽ mở rộng quy mô sản xuất, thuê lại đất của người dân để trồng dâu nuôi tằm, tạo công ăn việc làm cho bà con, biến Bến Đò Tơ thành nơi du lịch làng nghề để góp phần xây dựng kinh tế quê hương.

Một tiểu thương chuyên mua bán lụa ở phố Hàng Gai (Hà Nội) chia sẻ: "Hiện nay, ngoài việc cho các cơ quan kiểm định hoặc các chuyên gia nước ngoài đánh giá thì chưa có cơ sở xác thực hoàn toàn đó là tơ tằm thiên nhiên. Nhưng dựa trên kinh nghiệm, tôi thấy chiếc khăn của NhaSilk có đặc điểm giống với lụa tơ tằm".

Để chứng minh sản phẩm Nhasilk là lụa tơ tằm, một chiếc khăn lụa của thương hiệu đã được gởi đến Phân viện Dệt may TP HCM, trực thuộc Viện Dệt May Việt Nam, đơn vị uy tín chuyên về các công tác quản lý, kiểm soát và giám sát chất lượng sản phẩm ngành dệt may phục vụ cho sản xuất và xuất nhập khẩu. Theo phiếu kết quả thử nghiệm số 37107-1/TNV ngày 26/7/2018 của Phân viện Dệt may tại TP HCM, trực thuộc Trung tâm thí nghiệm Dệt may, mẫu thử từ chiếc khăn lụa NhaSilk được kiểm định chính xác là lụa tơ tằm.

Phiếu kết quả thử nghiệm của Trung tâm thí nghiệm Dệt may.

Theo đại diện NhaSilk, công ty sẵn sàng hợp tác với các cơ quan hữu quan, các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức kiểm định, các nghệ nhân có tên tuổi trong lĩnh vực tơ lụa, các nhà thiết kế chuyên về chất liệu lụa, những khách hàng của NhaSilk và kể cả những người chưa mua sản phẩm của công ty để sản phẩm lụa tơ tằm 100% và là sản phẩm truyền thống xuất phát từ các làng nghề dệt lụa của Việt Nam.

"Dù chưa được công nhận là Hàng Việt Nam chất lượng cao nhưng NhaSilk toàn tâm toàn ý làm cho lụa tơ tằm truyền thống trả về đúng vị trí vốn có của nó. Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào chứng minh được sản phẩm của công ty không phải lụa tơ tằm 100%, không phải lụa tơ tằm truyền thống của Việt Nam, chúng tôi cam kết tự tay tháo bảng hiệu công ty và tuyên bố giải thể lập tức", ông Trần Hữu Như Anh khẳng định.

Liên hệ: NhaSilk Văn phòng đại diện: Tầng 1, toà nhà Packsimex, 52 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Cửa hàng 1: 149 Đề Thám,phườngCô Giang, quận 1, TP HCM Cửa hàng 2: 09 Nguyễn Thái Học,phườngMinh An, TP Hội An, Quảng Nam Hotline: 0357.621.621 - 0941.9999.44 Email: contact@nhasilkcorp.com. Website: https://nhasilkcorp.com

(Nguồn: NhaSilk)