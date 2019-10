Ngân hàng OCB đạt lợi nhuận trước thuế 1.943 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2019 với mức tăng trưởng ấn tượng liên tiếp trong nhiều năm liền.

Với kết quả này, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tiếp tục trong top các ngân hàng thương mại lợi nhuận nghìn tỷ với tăng trưởng tốt nhất thị trường.

Theo báo cáo vừa công bố, OCB có tăng trưởng lợi nhuận trước thuế liên tiếp trong hai năm 2017-2018 đều trên 100%. Cụ thể năm 2017, lợi nhuận trước thuế của OCB cả năm đạt tăng trưởng so với 2016 tới 111%, ở mức 1.022 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối 2018, lợi nhuận trước thuế của OCB tiếp tục tăng trưởng vượt trội, ghi nhận 2.202 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với kết quả của năm trước.

Ở quý III/2019, dư nợ thị trường 1 của OCB đạt 69.296 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ 2018. Tổng thu thuần đạt 4.368 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ. Riêng thu thuần từ lãi và thu thuần từ hoạt động dịch vụ của OCB tăng rất mạnh với tăng trưởng so với kỳ 2018 lần lượt và 20% và 87%, góp phần mang lại nguồn thu nhập hoạt động bền vững cho ngân hàng.

Bên cạnh đó cũng phải kể đến những nhân tố đóng góp khác cho lợi nhuận bao gồm chi phí dự phòng thấp hơn, phản ánh hiệu quả trong việc quản trị nợ xấu của ngân hàng và quản lý chi phí hoạt động. Nhà băng luôn duy trì tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu (CIR) dưới 40%, nằm trong nhóm các ngân hàng có sự kiểm soát chi phí hoạt động ổn định trên thị trường.

OCB đang trong top đầu thị trường về tăng trưởng lợi nhuận trong những năm gần đây.

Vốn chủ sở hữu đạt 10.485 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Vốn điều lệ tăng lên 7.898 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ nằm trong kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn Basel II và thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%, tương ứng với số cổ phần phát hành là gần 130 triệu cổ phiếu.

Đại diện OCB cho biết kết quả này đến từ sự phát triển của tất cả phân khúc kinh doanh thông qua việc tiếp tục thực hiện chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, đột phá về công nghệ để trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu trên thị trường.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng được đánh giá là một ngân hàng có quy mô vừa nhưng luôn đạt cả hai mục tiêu đột phá và tăng trưởng bền vững, chất lượng tài sản tốt, hiệu quả kinh doanh vượt trội và tốc độ tăng trưởng tốt.

Từ 2018, OCB cũng thuộc nhóm các ngân hàng đầu tiên công nhận đạt chuẩn mực về quản trị rủi ro và kiểm soát nội tệ theo chuẩn quốc tế Basel II. Tỷ lệ an toàn vốn tính đến tháng 9/2019, đạt 11,43%, cao hơn nhiều so với chuẩn quy định của Ngâ hàng Nhà nước.

Cùng với đó, ngân hàng đã tất toán trái phiếu VAMC từ sớm - một điều kiện quan trọng để "sạch nợ" trên bảng cân đối tài sản, tỷ lệ nợ xấu của OCB được kiểm soát tốt.

OCB kỳ vọng tiếp tục hoàn thành vượt kế hoạch năm 2019, trở thành ngân hàng có mức tăng trưởng hàng đầu và duy trì ổn định mức tăng trưởng cao qua các năm.

Mới đây nhà băng được International Finance Magazines (Anh) trao giải thưởng "Ngân hàng số đột phá năm 2019" và "Ngân hàng số tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2019". Cùng với đó là danh hiệu "Doanh nghiệp châu Á xuất sắc 2019" của hệ thống giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA).

Nam Anh