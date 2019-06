Khách hàng nhận ưu đãi lãi suất tiết kiệm, vay tiêu dùng, hoàn tiền khi dùng thẻ tín dụng và nhiều quà tặng giá trị như ôtô, xe điện VinFast, iPhone XS Max, vàng...

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đang triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất năm "Tưng bừng tuổi mới" cho tất cả các khách hàng giao dịch từ 14/6 đến 10/9.

Ưu đãi lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy

Dịp này, khách hàng có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm không chỉ hưởng lãi suất ưu đãi lên đến 7,9% năm, mà còn được tặng các phần quà giá trị. Cụ thể với số tiền gửi tối thiểu từ 25 triệu đồng và kỳ hạn tương ứng, khách hàng sẽ được nhận quà rút thăm trúng quà ngay tại quầy gồm: iPhone XS Max 64GB, voucher cộng lãi suất 0,1% năm, mũ bảo hiểm, bộ hộp đựng thức ăn Glasslock...

Với khách hàng gửi tiền từ 2 tỷ đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, sẽ nhận thêm vàng trao tay từ OCB. Ngân hàng dành tặng 1.000 miếng vàng năm phân cho khách gửi 2-5 tỷ đồng và 100 miếng vàng một chỉ cho khách gửi trên 5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn ưu đãi gói "Đặc quyền & Gắn kết" dành cho khách hàng ưu tiên (Priority) với các dịch vụ chăm sóc chuyên biệt như quyền ưu tiên phục vụ, thẻ tín dụng miễn phí, ưu đãi lãi suất vay, ưu đãi phí bảo hiểm...

Dịp này khách hàng giao dịch thành công tại ngân hàng đều có cơ hội nhận thưởng.

Theo đại diện ngân hàng, so với nhiều kênh đầu tư thì gửi tiền ngân hàng vẫn được coi là kênh đầu tư an toàn. Khách hàng OCB không chỉ hưởng lãi suất "kép", đảm bảo khoản tiền an toàn và sinh lời bền vững, mà còn được tặng phần quà giá trị.

Giảm lãi suất cho khách vay

Hiện ngân hàng duy trì lãi suất cho vay từ 5,99% một năm - thuộc nhóm nhà băng có lãi suất cho vay thấp nhất thị trường. Dịp này ngân hàng tiếp tục tung ra các ưu đãi lãi suất.

Đối với mỗi giao dịch vay có tài sản bảo đảm (vay mua nhà, vay tậu xe, tiêu dùng, vay sản xuất kinh doanh), OCB giảm 2,3% lãi suất trong vòng 6 tháng cho 23 khách hàng đầu tiên mỗi tháng.

Hoàn tiền cho khách hàng mở thẻ mới

Với chương trình "Mở thẻ liền tay - Lấy quà ngay", ngân hàng áp dụng cho 5 dòng thẻ chính gồm: thẻ tín dụng quốc tế Mastercard - Gold, Mastercard - Plantinum, JCB - Gold, JCB - Platinum và thẻ tín dụng lên kết Mastercard OCB - EVN. Theo đó, 2.300 khách hàng đầu tiên mở và kích hoạt thẻ tín dụng sẽ nhận ngay mũ bảo hiểm thời trang và đạt chuẩn an toàn.

Các "tín đồ" mua sắm online trên Tiki và Shopee sẽ được hoàn tối đa 200.000 đồng cho mỗi hóa đơn trị giá từ một triệu đồng. Chương trình dành cho 4.000 giao dịch đầu tiên chi tiêu trong 2 tuần từ 21/6 đến 30/6 và từ 5/7 đến 14/7.

Hoàn tiền ngay 10% cho các giao dịch thẻ tín dụng trong mỗi tối thứ 7 hàng tuần từ 1/7 đến 31/8 khi khách hàng giao dịch trên một triệu đồng trên các đại lý liên kết, ưu đãi của OCB sẽ được hoàn tiền 200,000 đồng cho mỗi giao dịch.

Dễ dàng trúng thưởng với quay số cuối kỳ

Ngoài các quà tặng trao ngay, giao dịch tại OCB dịp này, khách hàng còn có cơ hội nhân đôi niềm vui với chương trình quay số cuối kỳ. Giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng với một giải nhất: ôtô VinFast Lux A2.0 trị giá 990 triệu đồng, 5 giải nhì là xe máy điện VinFast V9 Sport Base trị giá 75 triệu đồng và 35 giải ba, voucher nghỉ dưỡng tại FLC trị giá 10 triệu đồng.

Ông Sanjay Chakrabarty - Phó tổng giám đốc OCB nhận giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu năm 2018" từ Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam.

Chương trình dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy từ 25 triệu đồng, gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 6 tháng, vay từ 50 triệu đồng trở lên.

Năm 2018, OCB lãi trước thuế 2.202 tỷ đồng, tăng 115,5% so với năm 2017. OCB cũng là một trong ba nhà băng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước công nhận triển khai thành công tiêu chuẩn quản lý rủi ro quốc tế Basel II hồi cuối năm ngoái.

Nhà băng nhận nhiều đánh giá khách quan từ các tổ chức uy tín trong nước quốc tế như Moody’s nâng bậc xếp hạng lên B1 ở nhiều hạng mục quan trọng; áp dụng thành công nền tảng ngân hàng hợp kênh Omni Channel; IFM bình chọn là Ngân hàng đột phá nhất Việt Nam năm 2019; Top 100 Sao Vàng Đất Việt năm 2018...

