Lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, loại táo in hình ông già Noel và chữ "Merry Christmas" nhập từ Nhật Bản đang rất hút khách.

Trên thị trường Việt Nam, táo Nhật được nhập về với giá 300.000-800.000 đồng một kg (3-6 quả tùy loại). Thế nhưng gần đây thị trường lên "cơn sốt" khi xuất hiện táo có in hình ông già Noel và chữ "Merry Christmas", giá lên tới gần nửa triệu đồng một quả. Một hộp 9 quả khoảng 4,2 triệu đồng.

Theo chị Ngọc Huyền, chủ chuỗi cửa hàng trái cây nhập khẩu ở TP HCM và Hà Nội, loại táo in chữ "Merry Christmas" đang hút khách nhất dịp lễ Giáng Sinh.

Táo tại cửa hàng trái cây nhập khẩu ở TP HCM. Ảnh: Mia Fruit.

Mỗi đợt cửa hàng này nhập khoảng 4 thùng, mỗi thùng 18 trái, mỗi trái nặng 350 gram, giá 450.000 đồng. "Tới nay, cửa hàng đã nhập về 5 đợt và bán rất chạy", chị Huyền chia sẻ.

Theo chủ cửa hàng, loại táo này được trồng ở Aomori, vùng trồng táo nổi tiếng tại Nhật Bản với quy trình rất khắt khe. Khi cây bắt đầu ra trái, người nông dân sẽ chọn và cắt bỏ hoa, quả nhỏ để tập trung dinh dưỡng cho các trái lớn phát triển tốt nhất. Đồng thời, mỗi trái táo cũng được bọc thủ công kỹ để ngăn ngừa côn trùng, nấm bệnh thâm nhập. Nhờ đó táo có đủ điều kiện phát triển một cách tự nhiên thay vì dùng đến thuốc trừ sâu.

Theo người dân địa phương tại đây, khi lớn, táo sẽ được hấp thụ ánh nắng mặt trời nhờ những tấm phản quang để giúp quả có màu sắc đẹp và đều. Một tháng trước khi thu hoạch, họ sẽ chọn những quả đẹp nhất tại vườn để dán những tấm giấy chắn có in hình "Merry Christmas" làm quà tặng mùa Noel.

Trên thị trường, ngoài táo in chữ cho mùa Noel còn xuất hiện nhiều loại trái cây in chữ nhưng đa phần phục vụ cho Tết Nguyên Đán. Trong đó, dưa hấu, xoài, bưởi là những sản phẩm được in chữ nhiều nhất.

Thi Hà