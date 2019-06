Triển lãm được cho là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm bất động sản từ 10 dự án.

Với 10 dự án bất động sản mới cùng hàng nghìn sản phẩm nhà ở và nghỉ dưỡng, triển lãm Novaland Expo 2019 thu hút hơn 12.000 lượt khách tham quan trong ba ngày từ 14 -16/6. Quy mô lớn của triển lãm gây ấn tượng mạnh với nhiều khách hàng.

Chị Quỳnh Chi, khách tham dự sự kiện cho biết đã đến nhiều triển lãm của Novaland nhưng đây là chương trình lớn nhất từ trước đến nay.

"Tôi rất ấn tượng với quy mô tổ chức, các ưu đãi trong chương trình và đã chọn đầu tư thêm hai sản phẩm mới", nhà đầu tư này chia sẻ.

Triển lãm dành nhiều không gian trưng bày để truyền tải rõ nét đặc trưng của từng dòng sản phẩm chủ lực mà tập đoàn tập trung phát triển giai đoạn tới. Trong đó có bất động sản nhà ở tại trung tâm, khu đô thị vệ tinh và tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí tại các địa phương có kết nối giao thông thuận lợi, giàu tiềm năng du lịch.

Novaland Expo 2019 thu hút hàng nghìn lượt tham quan mỗi ngày. Ảnh: Hữu Khoa.

Second home hứa hẹn nhận sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư

Khu vực giới thiệu mô hình tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí quy mô lớn như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm với sản phẩm nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng (second home) thu hút đông khách nhất.

Anh Hoàng Hải ngụ quận Tân Bình, TP HCM cho biết dành nhiều sự quan tâm nhất cho tổ hợp nghỉ dưỡng tại Phan Thiết bởi quy mô và vị trí thuận lợi, nhiều tiềm năng tăng giá trị.

"Chuỗi tiện ích giải trí - nghỉ dưỡng - thể dục thể thao của dự án rất đẳng cấp. Tôi tin đây sẽ là điếm đến mới hút khách, tạo cú hích cho du lịch Bình Thuận trong tương lai", khách tham dự triển lãm nói.

Tại hội thảo trong khuôn khổ triển lãm, bà Dương Thị Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho biết thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam phát triển mạnh trong 5 năm trở lại đây nhưng vẫn còn ở giai đoạn sơ khai nếu so với khu vực và thế giới.

"Tổng số sản phẩm nghỉ dưỡng cả nước mới chỉ bằng một nửa so với Phuket - một điểm du lịch của Thái Lan", chuyên gia nghiên cứu thị trường chia sẻ.

Đại diện CBRE nhìn nhận chính nhờ kết hợp cả nhu cầu nghỉ dưỡng lẫn cho thuê khi nhàn rỗi nên loại hình second home thu hút sự chú ý mạnh trên thị trường bất động sản.

Các chuyên gia về du lịch, bất động sản nhận định một số thị trường như Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết... sẽ là điểm sáng trên thị trường nghỉ dưỡng thời gian tới. Ảnh: Hữu Khoa.

Khảo sát do VnExpress cũng cho thấy, có gần 80% người được hỏi nói mua second home để nghỉ dưỡng cho cả gia đình và kết hợp kinh doanh. Điều này cũng cho thấy Second home linh động về mục đích sử dụng và đánh trúng thị hiếu của thị trường hiện nay.

Sức nóng từ mô hình đô thị sinh thái

Sự kiện cũng lần đầu tiên giới thiệu đô thị sinh thái Aqua City (Đồng Nai). Đây là dự án đầu tiên của tập đoàn trong việc phát triển mô hình đô thị sinh thái. Dự án hướng đến trở thành đô thị đồng bộ, hoàn chỉnh và theo đuổi các tiêu chuẩn phát triển bền vững về quy hoạch, thiết kế kiến trúc, môi sinh. Khu đô thị sử dụng tối đa công nghệ sạch, năng lượng xanh trong xây dựng và vận hành, đem lại chất lượng sống cao cho cư dân và thân thiện môi trường.

Dự án mang đến xu hướng sống xanh tạo ấn tượng tốt với người tham gia. Chị Luyện, một khách hàng quan tâm chia sẻ xu hướng đô thị xanh đáp ứng đúng nhu cầu của gia đình.

"Chúng tôi coi trọng sức khỏe của con cái. Ở đây lại đầy đủ trường học, khu vui chơi trẻ em nên sẽ thu hút cộng đồng dân cư đến an cư lạc nghiệp tại đây", khách tham dự nói.

Bên cạnh đó các dự án nhà ở tại TP HCM như The Grand Manhattan (quận 1), Palm Marina (quận 9)... cũng được lòng nhiều nhà đầu tư với các ưu đãi trong triển lãm.

Nhiều khách hàng ấn tượng với những dự án quy mô lớn của Novaland.

Chương trình khách hàng thân thiết NovaLoyalty

Tại Novaland Expo 2019, tập đoàn giới thiệu chương trình tri ân khách hàng thân thiết NovaLoyalty, đem đến loạt ưu đãi lớn cho khách hàng khi đăng ký thẻ thành viên. Các ưu đãi nổi trội gồm chiết khấu 1-5% khi giao dịch sản phẩm, nhận quà giá trị trong các dịp lễ, ngày sinh nhật, voucher nghỉ dưỡng giảm giá 50-100%... Đã có hơn 500 lượt khách đăng ký làm thẻ phổ thông, hàng nghìn thẻ hạng cao cấp hơn như Gold, Diamond, Platinum có chủ ngay tại sự kiện.

"Là khách hàng lâu năm, tôi đánh giá cao tiềm lực của Novaland. Với những ưu đãi dành cho thẻ hạng Platinum - chiết khấu đến 5%, tôi có thêm động lực để đầu tư sản phẩm mới của tập đoàn", chị Khánh Linh (quận 2, TP HCM) cho biết.

Minh Anh