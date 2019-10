10.000 ha lúa tại nhiều tỉnh miền Tây… đang thử nghiệm dùng thiết bị bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu.

Một số hộ nông dân tham gia thử nghiệm trong vụ lúa vừa qua cho biết, dùng drone trong canh tác giúp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, tài nguyên nước và bảo vệ sức khỏe do không cần trực tiếp phun thuốc.

"Hiện, ứng dụng máy này là hợp lý nhất vì phun bằng nó thì đạt được độ đồng đều, chứ dùng tay thì vẫn sót. Thứ hai là môi trường. Nếu phun thủ công thì tốn tối đa đến 200 lít nước còn máy này chỉ trên dưới 10 lít thôi. Dùng máy bay này thì phun trừ dịch bệnh, sâu hại, trừ cỏ đều được", ông Đặng Văn Sữa tại Mộc Hóa, Long An nói .

Thiết bị bay không người lái trình diễn phun thuốc trừ sâu tại Long An hôm 30/10. Ảnh: Trung Trần

Ông Phạm Tấn Hào tại Tân Hưng, Long An nói rằng, khi phun thuốc thủ công, mỗi ha lúa tốn khoảng 160.000 đồng tiền thuê người, hay dao động 14.000 - 15.000 đồng mỗi bình thuốc. Vụ vừa rồi, ông phun bằng drone thì chi phí cao hơn một chút. Tuy nhiên, lượng thuốc giảm được 20%, năng suất tăng 10-15%. Ông nói sẽ dùng drone trong toàn vụ Đông Xuân tới.

"Thứ nhất là tiết kiệm công lao động rất lớn. Thứ hai là đạt được sự đồng đều, chứ phun thuốc bằng tay thì cũng có nhiều lỗi", ông Hào phân tích.

10.000 ha lúa đang thử nghiệm dùng drone trong canh tác thuộc nhiều tỉnh miền Tây như Long An, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu... là vùng nguyên liệu của Tập đoàn Lộc Trời. Theo các chuyên gia kỹ thuật "3 Cùng" của tập đoàn này, hạt thuốc khi ra khỏi đầu phun có kích cỡ nhỏ và mịn. Đó là điều kiện giúp nông giảm lượng nước thực tế cần dùng mà vẫn đảm bảo độ trải đều bề mặt và mang lại hiệu quả cao. Thử nghiệm trong vụ lúa vừa qua cho kết quả, năng suất lao động tăng từ 15 đến 30 lần, giảm 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật so với phun xịt thông thường để phòng trị dịch hại; giảm tổn thất sản lượng lúa 150 -200 kg mỗi ha so với phun xịt thuốc thông thường do lúa không bị dẫm đạp.

Nông dân miền Tây dùng drone phun thuốc trừ sâu Thiết bị bay không người lái trình diễn phun thuốc trừ sâu tại Long An hôm 30/10. Video: Trung Trần Ngoài ra, phương thức này có thêm các ưu điểm như khả năng tập trung drone để dập dịch nhanh; chủ động thời gian với khả năng phun ban đêm; phun chính xác với việc kiểm soát công nghệ phun trên máy bay, ứng dụng chuẩn đoán dịch hại đồng bộ dữ liệu với máy bay phun tự động vào khu vực có dịch hại.

"Trước hết, vẫn còn khoảng cách giữa việc nghiên cứu với triển khai, áp dụng thực tế vào đồng ruộng vì còn những khác biệt về điều kiện, địa lý, khí hậu... nên cần nghiên cứu thêm để đúc kết. Vụ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thí điểm trên vùng nguyên liệu của tập đoàn để hoàn thiện quy trình", ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Lộc Trời cho biết.

Ngoài chi phí đầu tư, do việc dùng drone trong nông nghiệp tại Việt Nam còn tương đối mới nên ông Thòn cho biết sẽ phổ biến kỹ thuật này theo từng bước. Bước một, tập đoàn sẽ làm dịch vụ phun bằng drone cho nông dân. Bước hai, tiến tới tập huấn và triển khai ở các hợp tác xã. Sau đó, khi hiệu quả đã được kiểm chứng qua thời gian, một số hộ có điều kiện và nhạy bén sẽ chủ động tự đầu tư.

Viễn Thông