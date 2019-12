TP HCM Các khối đế bán lẻ chung cư đang rục rịch chuyển sang cho thuê văn phòng, giá cạnh tranh với các tòa nhà hạng C.

Chủ tịch Công ty Vina Office Nguyễn Hồng Hải cho biết, khảo sát sơ bộ tại các chung cư thuộc khu Đông và khu Nam TP HCM, có đến trên 80% các khối đế bán lẻ của chung cư còn bỏ trống.

Ông Hải phân tích, trong 4 năm vừa qua, một số lượng lớn nguồn cung của các dự án bất động sản dân dụng, nhà ở được bàn giao, đưa vào sử dụng tại Sài Gòn và rất nhiều trong số đó có khối đế bán lẻ của các tòa chung cư. Tuy nhiên, số lượng những khối đế bán lẻ trong tình trạng trống hoặc không được điều hành bài bản nên chưa thật sự đóng góp nhiều giá trị cho dân cư hiện hữu tại các dự án này.

Từ cuối quý IV/2019 nhiều chủ đầu tư tính đến việc chuyển sang cho thuê văn phòng thay vì tổ chức cho thuê khu thương mại. "Có ít nhất 3 nhà phát triển bất động sản lớn tại TP HCM đang chuyển hướng sang khai thác cho thuê văn phòng sau khi cho thuê bán lẻ ế ẩm", ông Hải tiết lộ và cho hay thậm chí mô hình văn phòng chia sẻ cho người khởi nghiệp cũng xuất hiện tại một số khối đế chung cư.

Khối đế thương mại của nhiều chung cư đang linh hoạt chuyển sang cho thuê văn phòng. Ảnh: Trần Quỳnh

Chủ tịch Công ty Vina Office đánh giá, hiện thị trường văn phòng cho thuê tại TP HCM đang thiếu hụt các tòa tháp hạng A (cao cấp) ở khu vực trung tâm với giá thuê liên tục tăng cao. Các tòa nhà hạng B (trung cấp) và hạng C (chuẩn thấp hơn hạng B) đang hưởng lợi từ sự thiếu hụt mặt bằng cho doanh nghiệp thuê và giá thuê cũng có hiện tượng tăng nhẹ. Tuy nhiên, khi các khối đến thương mại chuyển đổi linh hoạt sang mô hình văn phòng cho thuê nhắm tới đối tượng khách thuê là các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước hoặc khách thuê thuộc những ngành nghề như giáo dục, thể thao.

Theo báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield (C&W) diễn biến thị trường văn phòng cho thuê tại TP HCM cuối năm 2019 tiếp tục đà tăng giá mạnh mẽ trong 5 năm gần đây. Giá thuê văn phòng hạng A đã tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 33% so với quý III/2014. Đơn vị này dự báo trong 4 năm tới, TP HCM sẽ không có nguồn cung văn phòng cho thuê hạng A mới nào cho tới khi dự án tiếp theo xuất hiện trên thị trường. Còn giá thuê văn phòng hạng B tăng 3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 18% so với cùng kỳ 5 năm trước.

Trong khi đó, theo báo cáo của Savills Việt Nam thị trường văn phòng cho thuê tại các đô thị lớn ghi nhận sự lấn lướt của khối ngoại so với các doanh nghiệp trong nước. Theo dữ liệu từ hệ thống tư vấn cho thuê nội bộ của đơn vị này, từ năm 2017 đến quý III/2019, tỷ trọng giữa khách thuê văn phòng Việt Nam và nước ngoài lần lượt là 37% và 63%.

Khác biệt chú ý là khách thuê nước ngoài có xu hướng ưa chuộng, săn lùng những không gian văn phòng cao cấp với giá thuê cao hơn khối nội rất nhiều. Tính đến 6 tháng đầu năm 2019, 80% diện tích thuê tại các tòa hạng A là của khách thuê nước ngoài. Các công ty không thể chi trả nổi giá thuê đang tăng cao rất có thể sẽ phải dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm.

Vũ Lê