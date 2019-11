Những vụ CEO từ chức đình đám

Kết quả khảo sát của Công ty nhân sự Challenger, Gray, & Christmas cho thấy, có 1.160 CEO trên toàn cầu đã từ chức, nhiều hơn cùng kỳ 2008 - thời điểm suy thoái kinh tế đạt đỉnh.

Trong đó, ngành công nghiệp điện tử và viễn thông dẫn đầu với 159 CEO từ chức, tăng 21% so với 131 CEO vào cùng kỳ năm ngoái.

Xếp sau là lĩnh vực công nghệ, với 154 CEO. Các công ty và nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe, với 94 CEO đã từ chức, giảm 3% so với 96 CEO trước đó.

Xếp chót là các công ty tài chính có số lượng CEO từ chức thấp hơn, chỉ với 91 nhân sự, ít hơn 12% so với 103 CEO vào năm ngoái, bao gồm sự ra đi của CEO Wells Fargo - ngân hàng Mỹ lớn thứ tư thế giới tính theo vốn hóa thị trường.

Một số ngành khác lại có sự thay đổi CEO tăng đột biến, như các nhà sản xuất hàng công nghiệp, với con số 50, tăng 108% so với 8 tháng đầu năm 2018.

Ngoài ra, các công ty năng lượng cũng ghi nhận 46 CEO thôi việc, tăng 109%, so với con số 22 ở thời điểm cùng kỳ năm ngoái.