Thương hiệu bia Carlsberg đã trồng cây tại các trạm dừng xe buýt Hà Nội nhằm tạo không gian trong lành và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

"Bến xe buýt xanh" là ý tưởng mới nhất của thương hiệu bia đến từ Đan Mạch Carlsberg nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Ý tưởng này hướng tới việc cung cấp thêm khí oxy cho môi trường, tạo không gian chờ xe buýt xanh mát, đường phố trong lành và khuyến khích mọi người sử dụng phương tiện công cộng, giảm thiểu khói bụi.

Một trạm dừng xe buýt được phủ xanh tại Hà Nội.

Không chỉ mang đến không gian tươi mát giữa lòng thủ đô nhộn nhịp, các trạm xe buýt này còn sở hữu thiết kế độc đáo, thu hút sự chú ý của người dân. Ngay khi vừa ra mắt vào giữa tháng 10 vừa qua, các trạm dừng đã được nhiều người địa phương hưởng ứng. Các bạn trẻ còn thích thú chụp ảnh check-in trên Facebook.

Hoạt động "phủ xanh" các trạm xe buýt của Carlsberg thực hiện tại các địa điểm đường Láng, cạnh hồ Thiền Quang và trước cửa bưu điện Bờ Hồ.

Các bạn trẻ thích thú với diện mạo mới của các trạm dừng.

Là một trong những thương hiệu bia hàng đầu thế giới, bên cạnh nỗ lực nâng tầm chất lượng bia cho người dùng, Carlsberg luôn đề cao trách nhiệm với xã hội, hướng đến tương lai phát triển bền vững. Trong đó, bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu doanh nghiệp dành nhiều tâm huyết.

Ở quy mô tập đoàn, năm 2017 đánh dấu sự ra đời của chương trình phát triển bền vững đầy tham vọng của Carlsberg mang tên "Together towards zero", với cam kết xóa bỏ hoàn toàn khí thải carbon và giảm một nửa lượng nước sử dụng tại các nhà máy bia vào năm 2030. Kể từ đó, tập đoàn đã liên tục cho ra mắt hàng loạt sản phẩm thân thiện với môi trường như bao bì Snap Pack với công nghệ sử dụng chất keo thay thế cho màng co nhựa, mực in Greener Green nâng cao hiệu quả tái chế sản phẩm.

Cây xanh tạo không gian xanh mát cho trạm dừng.

Tiếp nối mục tiêu phát triển bền vững và đề cao trách nhiệm với xã hội của tập đoàn, thương hiệu cũng cho ra mắt những sáng kiến thân thiện với môi trường như chiếc nắp chai ZerO2, được thiết kế với lớp lót mang công nghệ scavenger và hấp thụ oxy, giúp loại bỏ khí oxy tích trữ ở khoảng không phía trên của chai.

Các bạn trẻ chụp hình tại chương trình "Carlsberg beer garden".

Tại Việt Nam, chính sáng kiến này đã khơi nguồn ý tưởng cho "Bến xe buýt xanh" của Carlsberg, hay trước đó là chương trình "Carlsberg beer garden" tại khu vực Hồ Gươm. Chương trình mang đến không gian trải nghiệm bia và trồng cây thú vị cho người Hà Nội. Đồng thời, với 2.656 nắp chai ZerO2 được bật tại sự kiện, hãng đã quy đổi thành một lượng cây xanh trồng tại công viên nội đô trong thời gian gần sắp tới. Qua đó, thương hiệu thêm lần nữa khẳng định cam kết hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và đề cao trách nhiệm với xã hội mà doanh nghiệp kế thừa từ tập đoàn.

Lộc An