Đơn vị tổ chức cần chú ý thiết kế không gian nơi tổ chức, công suất, mức độ thuận tiện khi di chuyển, ẩm thực, các dịch vụ đi kèm.

Không gian địa điểm

Tùy theo ý tưởng chủ đề, nên lựa chọn không gian phù hợp, bao gồm kiến trúc, nội thất, trang trí... Hình ảnh lâu đài, ánh đèn pha lê cổ kính sẽ "kén chọn" hơn trong sự phát triển của nghệ thuật thẩm mỹ hiện đại. Với xu hướng tổ chức sự kiện trong không gian gần gũi thiên nhiên, các nhà hoạch định đang chuyển hướng lựa chọn không gian thoáng đãng với trần cao mang tông màu nền nã, pha nhiều mảng xanh để tạo cảm giác mới mẻ. Không những thế những nơi được lựa chọn còn phải đảm bảo về mặt thẩm mỹ như hiện đại, tinh tế để phù hợp với những sự kiện cấp cao, hội nghị, triển lãm...

Không gian là yếu tố quan trọng tạo nên thành công cho một sự kiện. Vì thế cần dựa trên mục đích, chủ đề chính để lựa chọn không gian phù hợp, không những đáp ứng xu hướng mà còn phải đa dạng loại hình, tạo hiệu ứng cộng hưởng.

Không gian tinh tế với kiến trúc sang trọng góp phần nâng tầm sự kiện.

Công suất và kích thước

Sau khi ước lượng số khách tham dự theo tính chất sự kiện như lớp học, U-style, nhà hát, đơn vị tổ chức cần quan tâm đến kích thước sảnh tiệc và công suất để đảm bảo chất lượng chương trình. Quy mô địa điểm cần tính toán kỹ lưỡng để khu vực sự kiện không quá hẹp hoặc quá rộng lớn làm mất đi không gian ấm cúng cần có.

Để giảm thiểu rủi ro về không gian, chỉ nên chọn địa điểm tổ chức rộng hơn hoặc bằng số lượng khách mời dự kiến. Với sự kiện mở cửa tự do, cần xem xét chọn nơi tổ chức có nhiều phòng, sảnh với mục đích khác nhau để có không gian thoáng và khách đị lại dễ dàng hơn.

Công năng tùy biến ở các sảnh giúp các nhà tổ chức sự kiện chủ động hơn khi thiết kế ý tưởng.

Ẩm thực phục vụ

Địa điểm diễn ra sự kiện cung cấp đa dạng loại hình món ăn như Set Menu, A La Carte, Buffet, Finger Food Tea Break... sẽ tạo nhiều sự lựa chọn phù hợp & linh hoạt cho đơn vị tổ chức. Tùy theo đối tượng khách tham dự để đầu bếp chuẩn bị các món ăn có hương vị hiện đại hay truyền thống. Điều quan trọng là sự thẩm mỹ, tinh tế trong cách bài trí món ăn sẽ mang lại cảm giác ngon miệng và ấn tượng tốt đẹp cho sự kiện.

Ẩm thực tạo trải nghiệm chân thực cho quan khách.

Vị trí tổ chức

Khi xem xét một địa điểm cụ thể, đơn vị tổ chức cần đánh giá trên tiêu chí khoảng cách di chuyển và khả năng kết nối với các khu vực trong thành phố.

Trong đó, mức độ an toàn của vị trí tổ chức là yếu tố cần xem xét kỹ lưỡng để tránh xảy ra sự cố, nhất là về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, bao gồm cả an ninh của địa phương nơi diễn ra sự kiện, cơ sở hạ tầng của tòa nhà, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, các lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp...

Về khoảng cách di chuyển, một số câu hỏi cần đặt ra gồm đây có phải vị trí phù hợp để khách mời tham dự dễ dàng di chuyển, có thể tìm trên bản đồ định vị hay không, có thuận tiện để bố trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng không...

Các dịch vụ đi kèm, yếu tố an ninh... cũng cần chú trọng.

Các dịch vụ đi kèm

Ngoài những yếu tố trên, cần đánh giá các dịch vụ đi kèm như trang thiết bị hỗ trợ hiện đại (màn chiếu, đèn LED, dàn âm thanh, kỹ thuật...) để đảm bảo thành công cho sự kiện. Sự thẩm mỹ tinh tế thể hiện qua cách bài trí sắp xếp bàn tiệc và chỉn chu trong từng chi tiết phục vụ để mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Một địa điểm tổ chức sự kiện kỳ cựu như Trung tâm Hội nghị White Palace đã tạo dựng uy tín và sự tin tưởng ở các đơn vị tổ chức. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, White Palace tọa lạc tại ví trí thuận lợi 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận đã thay mới diện mạo theo xu hướng kiến trúc của thời đại.

Tiên phong trong việc mang đến những trải nghiệm dịch vụ tiệc hoàn hảo, White Palace còn sở hữu không gian đa chức năng với diện tích sử dụng lên đến 6.500 m2, ba đại sảnh rộng rãi có công suất phục vụ hàng nghìn khách. Đây là địa điểm phù hợp để triển khai các ý tưởng sáng tạo cho bữa tiệc tối của công ty, đánh dấu cột mốc trọng đại cho cá nhân, hội thảo, hội nghị hay biến hóa đầy màu sắc với các màn trình diễn nghệ thuật.

