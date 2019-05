123 căn Shophouse La Rina hứa hẹn khả năng sinh lời cho người mua nhờ vị trí đắc địa, đa dạng tiện ích, đón đầu quy hoạch hạ tầng...

Vị trí đắc địa

Shophouse La Rina là phân khu đất nền được quy hoạch để phát triển nhà phố thương mại trong dự án Ha Tien Venice Villas (trung tâm thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang). Phố thương mại nắm giữ vị thế đắt giá khi nằm sát vịnh biển và liền kề chợ đêm thành phố. Mặt trước trải dài hơn 1km trên đại lộ Hoàng Sa, lộ giới 30m - một trong những tuyến đường du lịch ven biển huyết mạch của thành phố. Mặt sau sở hữu tầm nhìn hướng thẳng ra biển.

Dự án liền kề với hệ thống tiện ích hiện hữu và dễ dàng kết nối với các địa danh nổi tiếng như danh thắng Hà Tiên thập cảnh, hệ thống Casino Ha Tien Vegas, cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên. Đây cũng là cửa ngõ kết nối ra đảo Hải Tặc (đi tàu 25 phút), đảo Phú Quốc (70 phút).

Tích hợp hơn 20 tiện ích

Một trong những điểm đặc biệt của Shophouse La Rina là hệ thống tiện ích đồng bộ, bao gồm: cầu cảnh quan ngắm trọn vịnh Hà Tiên, đường dạo bộ ven biển dài hơn 1km, hồ bơi vô cực, sân tennis, sân tập golf trên không, nhà hàng, khu café, quảng trường Phục Hưng, công viên nghệ thuật phong cách Italy...

Nền nhà phố thương mại Shophouse La Rina có mức giá công bố từ 12,8 triệu đồng mỗi m2.

Ngay mặt tiền đại lộ Hoàng Sa, loạt tiện ích đang gấp rút xây dựng. Nổi bật là chuỗi ẩm thực Lotteria, các quán cà phê sang trọng, hệ thống siêu thị đặc sản dự kiến đi vào hoạt động trong quý III năm nay.

Liền kề chợ đêm Hà Tiên

Theo chủ trương phát triển thương mại tập trung của thành phố Hà Tiên, chợ đêm hiện hữu tại đường Trần Hầu sẽ được dời về khu đô thị mới Hà Tiên, liền kề Shophouse La Rina. Chợ đêm mới do JAM tư vấn và phát triển, dự kiến có gần 200 ki-ốt và sẽ đi vào hoạt động trong tháng 7.

"Shophouse La Rina cùng với chợ đêm tạo thành khu mua sắm khép kín 'all in one', từ đó, đẩy giá đất toàn khu gia tăng giống kịch bản của đường Trần Hầu và nhiều tuyến chợ đêm khác trên cả nước", đại diện Công ty C&T - đơn vị phát triển dự án - nhận định.

Shophouse đự kiến quy tụ dịch vụ mua sắm, du lịch cao cấp cùng với chợ đêm để tạo thành chuỗi mua sắm khép kín. Liên hệ hotine: 0901181919 - 0901281919 hoặc truy cập tại đây.

Theo thống kê, hiện toàn thành phố chỉ có một khách sạn sạn 3 sao, một chợ thương mại và một chợ đêm, gần như chưa có hạ tầng phục vụ nhóm đối tượng du khách trung lưu và thượng lưu. Với định hướng trở thành phố thương mại tập trung, phục vụ dịch vụ trung và cao cấp, Shophouse La Rina kỳ vọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú và kích thích chi tiêu của du khách khi đến Hà Tiên.

Đón đầu quy hoạch hạ tầng

Nhằm đẩy mạnh phát triển mảng du lịch, trong tháng 1 vừa qua, Hà Tiên đã cải tạo bơm cát trắng vào bãi sau Mũi Nai. Thành phố cũng được quy hoạch bổ sung loạt công trình giao thông liên kết vùng trọng điểm như cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, nâng cấp quốc lộ 61, quốc lộ 80, đường hành lang ven điển (đoạn Rạch Giá - Hà Tiên)... Nhiều ông lớn trong lĩnh vực bất động sản cũng đang có kế hoạch tham gia vào thị trường này như Vingroup, CityLand, Trần Thái Group, CEO...

Không bị giới hạn hình thức kinh doanh, chủ nhân các căn Shophouse La Rina có thể tự vận hành hoặc cho thuê phát triển đa dạng dịch vụ từ trung tâm chăm sóc sắc đẹp, spa tới quán café thư giãn, khách sạn quy mô nhỏ...

Lộc An