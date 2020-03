Phân khúc bất động sản vì sức khỏe

Second home là sản phẩm căn hộ thứ hai dành để ở và phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn hạn của chủ nhà. Tại các nước phát triển, việc sở hữu second home là một trong những xu hướng được ưa chuộng. Đặc biệt là những căn hộ second home nằm cạnh bãi biển.

Giới chuyên gia đánh giá second home mặt biển được ưa thích vì loại hình này mang lại nhiều giá trị sức khỏe cho chủ sở hữu. Theo trang Today của Mỹ, một nghiên cứu năm 2016 cho thấy sống gần biển mang lại cảm giác thư thái, giảm stress, tốt hơn những khu vực có nhiều cây xanh.

Một dự án second home gần bãi biển tại Galveston, Texas, Mỹ. Ảnh: Courtesy of BeachTown

"Không khí biển tốt cho giấc ngủ vì nó thường sạch hơn và trong lành hơn. Lượng oxy cao hơn có thể cải thiện giấc ngủ", bác sĩ Natasha Bijlani - chuyên khoa tư vấn tâm lý tại Bệnh viện Priory's Roehampton, London trả lời trên tờ Metro (Anh).

Bên cạnh những tác dụng với sức khỏe tinh thần, các nhà nghiên cứu cho rằng sống gần biển giúp bạn tăng thể chất, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và điều hòa huyết áp. Đó cũng là một trong những lý do second home mặt biển trở thành xu hướng nhà ở nghỉ dưỡng được cư dân thế giới ưa thích.

Tại Việt Nam, xu hướng sở hữu second home xuất hiện từ những năm 2008 và ngày càng có sức hút những năm gần đây. Năm 2019, tờ Telegraph (Anh) đánh giá Việt Nam là một trong 20 thị trường second home mới nổi trên thế giới.

Với lợi thế là quốc gia có nhiều vịnh biển đẹp, những cung đường ven biển dài, tiềm năng phát triển du lịch biển lớn, xu hướng second home mặt biển tăng sức nóng tại thị trường bất động sản Việt Nam cuối năm ngoái đầu năm nay.

Hấp lực tại thị trường Hạ Long

Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản, những vị trí thường được giới đầu tư ưu tiên phát triển second home tại Việt Nam là nơi có khí hậu ấm áp, thời tiết ôn hòa, nhịp sống yên bình, gần gũi thiên nhiên.

Trong đó, Hạ Long (Quảng Ninh) là một trong những thị trường tiềm năng tại miền Bắc. Nơi đây sở hữu vịnh biển kỳ quan thiên nhiên thế giới, đường bờ biển dài cát trắng, những thung lũng đan xen vùng đồi núi và nhiều ngày nắng đẹp trong năm.

Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới. Ảnh: Shutterstock/Andy Tran.

Bên cạnh đó, những năm gần đây, Hạ Long được đầu tư hạ tầng đồng bộ, làm thay đổi diện mạo phố biển kỳ quan. Hàng loạt công trình trọng điểm được xây dựng góp phần tạo sức hút du lịch và dòng chảy đầu tư về Hạ Long. Điều này tạo thuận lợi cho việc phát triển các dự án nhà ở second home, đặc biệt là những dự án đảm bảo về mặt pháp lý, chủ đầu tư uy tín và tiệm cận các khu vực trung tâm thương mại, giải trí.

Với những lợi thế về địa lý, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, sức hút về du lịch, hệ thống giao thông đồng bộ..., second home tại Hạ Long hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Minh Hà