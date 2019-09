Bình Dương, Đồng Nai, Long An... được xem là vùng trũng của dòng vốn địa ốc thời gian qua.

Làn sóng đầu tư đã lan tỏa mạnh mẽ sang các tỉnh lân cận TP HCM. Sự hoàn thiện về hạ tầng và lợi thế tự nhiên đã mở đường cho sự phát triển mạnh của thị trường bất động sản tại các địa phương này.

Đồng Nai với kế hoạch triển khai xây dựng cầu Cát Lát nối huyện Nhơn Trạch với quận 2, TP HCM vào năm 2020, nhiều nhà đầu tư bắt đầu tìm đến huyện Nhơn Trạch, nhất là những xã gần phà Cát Lái.

Là điểm kết nối TP HCM và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Long An hưởng lợi lớn từ hệ thống đường cao tốc huyết mạch. Ngoài tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương, Long An còn có tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ thông xe vào năm 2020, giúp kết nối trực tiếp đến TP HCM và Đồng Nai.

Theo giới đầu tư mặt bằng giá đất thấp yếu tố giúp thị trường bất động sản Long An hấp dẫn nhà đầu tư, trở thành một trong 3 vùng trũng của phía Nam.

Một góc huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) chụp từ flycam. Ảnh: Cen Sài Gòn.

Tại khu vực phía Nam, Bình Dương là địa phương đón dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn. Trong Hội nghị Giao ban báo chí quý II/2019, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đã thu hút 1,3 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài. Kết quả này nâng số lượng dự án FDI tại địa phương hiện nay lên 3.639 dự án, tổng vốn đăng ký 33,76 tỷ USD. Bình Dương tiếp tục đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI (sau TP.HCM và Hà Nội).

Số lượng chuyên gia nước ngoài và lực lượng lớn lao động từ các tỉnh, thành đến sinh sống và làm việc khoảng trên 50.000 người. Họ chủ yếu tập trung ở TP Thủ Dầu Một. Theo các chuyên gia, đây là yếu tố thu hút các dự án nhà ở quy mô lớn tại các trung tâm công nghiệp Bình Dương thời gian gần đây.

Với phân khúc căn hộ, nguồn cung ghi nhận hơn 24.000 căn và đang tăng mạnh cả về số lượng cũng như chất lượng nhà, theo báo cáo thị trường căn hộ Bình Dương do Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam công bố hồi tháng 8. Số căn hộ tại Bình Dương hiện nay cao hơn gấp 5,3 lần so với nhà liền thổ dù quỹ đất cho nhà ở thấp tầng tại đây rất lớn.

Trong báo cáo này, 6.224 căn đã ra mắt và sẽ mở bán ở Bình Dương theo các giai đoạn trong 2019-2020. Tuy nhiên, các dự án mở bán mới có thể tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2019 và năm 2020 do các chủ đầu tư còn tiếp tục cập nhật thêm rổ hàng. Giá bình quân căn hộ trên thị trường sơ cấp của Bình Dương là 939 USD mỗi m2 nhưng vẫn có xu hướng tăng.

Phần lớn trong số này tập trung tại Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An. Thị trường thiết lập mặt bằng giá mới cao nhất trong 10 năm qua, đạt ngưỡng 35 triệu một m2. Mức giá này tăng từ 20-30% so với cuối năm 2018 theo khảo sát của Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn.

Không gian thư giãn, dạo bộ trong khuôn viên C-Sky View.

Tại TP Thủ Dầu Một, chủ đầu tư Chánh Nghĩa Quốc Cường vừa ra mắt dự án C-Sky View. Đại diện chủ đầu tư chia sẻ, dự án thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng khách hàng.

Lợi thế của C-Sky View là nằm ngay khu vực tập trung nhiều người nước ngoài sinh sống và hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Dự án cũng sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng, nổi bật là hồ bơi rộng đến 600m2, bể sục Jacuzzi, công viên cây xanh, sân chơi thể thao, vườn BBQ, khu vui chơi.

"C-Sky View phù hợp với gia đình có con nhỏ hoặc gia đình của giới chuyên gia nước ngoài an cư", đại diện Chánh Nghĩa Quốc Cường nhận định.

Thành Dương