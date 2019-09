Khu nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn 7 sao gồm 5 tòa căn hộ khách sạn, 8 biệt thự, tất cả đều dát vàng và xây dựng chìm một phần dưới biển An Bàng (Hội An).

Là dự án nổi bật được Hòa Bình Group đầu tư xây dựng, Hội An Golden Sea mang thiết kế của một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với diện tích khoảng 6,98ha.

Phối cảnh tổng thể dự án Hội An Golden Sea.

Nổi bật trong dự án là các toà lâu đài dát vàng và bạch kim, mô hình phòng khách sạn dưới đáy biển, căn hộ thủy cung dát vàng, siêu biệt thự và thủy cung nằm dưới mặt biển. Tất cả các sản phẩm thuộc khu nghỉ dưỡng đều do chuyên gia Anh thiết kế, hướng biển An Bàng, cách phố cổ Hội An 4,8km. Tập đoàn khách sạn Wyndham (Mỹ) là đơn vị vận hành.

"Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch thế giới, Hội An Golden Sea sẽ là một trong những biểu tượng và điểm đến cho du khách", đại diện Hòa Bình Group nói.

Hội An Golden Sea nằm trên con đường di sản văn hóa miền trung - Hội An. Khu vực sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng, văn hóa, xã hội... cùng 7km đường bờ biển trên trục ven biển nổi tiếng.

Nơi dự án tọa lạc, biển An Bàng được trang du lịch trực tuyến TripAdvisor bình chọn là một trong 25 bãi biển đẹp nhất châu Á, là linh hồn của Hội An. An Bàng còn hoang sơ với bờ cát trắng mịn, nước biển trong xanh, quang cảnh tự nhiên hấp dẫn khách du lịch.

Một căn hộ khách sạn dự án nằm dưới mực nước biển 5m.

"Trên thế giới không có nơi nào phủ vàng nhiều như Hội An Golden Sea. Như tôi biết khách sạn Hilton ở Maldives có duy nhất một căn phòng dưới biển và giá ngủ một đêm ở đó là 50.000 USD nhưng không dát vàng 24K", ông Nguyễn Hữu Đường - Tổng giám đốc Hòa Bình Group nói.

Gần như toàn bộ Hội An Golden Sea thiết kế nằm dưới mặt nước biển, nơi sâu nhất là 5m. Tổng diện tích dưới biển là khoảng 50.000m2. Tại 8 tòa lâu đài dát vàng dưới biển, khách hàng có thể trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa không gian như thủy cung với cá biển, san hô rực rỡ, các mô hình tàu Titanic, tàu cướp biển.

Nội thất các căn hộ và hơn 400 phòng khách sạn của 2 tòa nhà từ giường, gương, bàn, thiết bị vệ sinh đến đồ đạc bàn ăn đều dát vàng 24k tinh xảo. Theo ông Đường, đây chính là điểm nhấn khác biệt so với căn phòng ở Maldives.

Khu nghỉ dưỡng sở hữu đa dạng tiện ích.

Hội An Golden Sea là một trong những dự án tâm huyết nhất của Hòa Bình Group, chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Doanh nghiệp hoàn thiện công nghệ mạ vàng phủ vàng ròng 24K tinh khiết trên các bề mặt kim loại, gốm sứ và nhựa cho toàn bộ nội ngoại thất cùng các linh kiện. Lối kiến trúc tân cổ điển của dự án mang nhiều nét văn hóa của phố cổ Hội An vừa hiện đại vừa trầm tĩnh.

Khu nghỉ dưỡng dự kiến bàn giao vào cuối năm 2020.

Thành Dương