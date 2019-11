Nhựa Hà Nội dự kiến hoàn tất thủ tục chuyển niêm yết từ sàn UPCoM sang HoSE vào cuối năm nay, mục tiêu tìm khách hàng và nhà đầu tư mới.

Thông tin do đại diện Công ty CP Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán NHH) cung cấp tại hội nghị giới thiệu thế mạnh và tiềm năng cổ phiếu, hôm 7/11, tại TP HCM.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư Tập đoàn An Phát Holdings, công ty mẹ của Nhựa Hà Nội cho biết, việc chuyển niêm yết từ UPCoM sang HoSE nhằm nâng cao vị thế và hình ảnh công ty. Hiện, 95% cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp đến từ thị trường nội địa. Do đó việc tạo niềm tin với các doanh nghiệp FDI hoạt động trong nước đóng vai trò quan trọng.

"Khi lên sàn HoSE với yêu cầu công bố thông tin đầy đủ, minh bạch, chúng tôi mong sẽ tiếp cận các đối tác lớn, hỗ trợ tìm kiếm khách hàng mới và nâng cao uy tín công ty", ông Nguyễn Trung Kiên nói.

Khoảng 130 nhà đầu tư dự hội thảo giới thiệu tiềm năng cổ phiếu NHH hôm 7/11 tại TP HCM. Ảnh: Thành Nguyễn.

Về dài hạn, Nhựa Hà Nội mong muốn tìm kiếm đối tác đầu tư chiến lược với lượng cổ phần nắm giữ khoảng 20-25%, nhằm hỗ trợ công ty ở hai mảng: sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn, hướng đến xuất khẩu vào thị trường Mỹ và mảng khuôn.

Ông Bùi Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Hà Nội cho biết, sau khi trở thành thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings tháng 11/2018, Nhựa Hà Nội tái cấu trúc mạnh mẽ, liên tục mở rộng đầu tư, tăng cường vốn điều lệ. Bên cạnh tăng năng lực tài chính, công ty bước vào giai đoạn phát triển mở rộng với định hướng trở thành Tổng công ty với 4 công ty thành viên là Công ty TNHH Phát triển Xuất nhập khẩu và Đầu tư Viexim, CTCP An Trung Industries, Công ty TNHH Linh kiện nhựa ô tô VinFast - An Phát (VAPA) và Công ty TNHH Cơ khí chính xác và khuôn mẫu Việt Nam (VMC).

"Với việc mở rộng hoạt động, dự báo dòng tiền tăng trưởng khả quan, lịch sử tín dụng tốt, công ty kỳ vọng sẽ tìm được nhà đầu tư chiến lược song hành, là các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực chúng tôi tập trung phát triển", ông Bùi Minh Hải nói.

Ông Bùi Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Hà Nội.

Công ty CP Nhựa Hà Nội thành lập năm 1972, là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đối tác uy tín của các doanh nghiệp tên tuổi, tham gia vào chuỗi giá trị của công nghiệp ô tô, xe máy, điện - điện tử trong khu vực.

Nhựa Hà Nội hiện đang sản xuất linh kiện hỗ trợ cho Honda, Toyota, Piaggio, VMEP, Panasonic, LG... Trong năm 2019, công ty mở rộng thêm khách hàng mới trong lĩnh vực linh kiện ôtô - xe máy như Vinfast, Toyota Boshoku,... đồng thời mở rộng lĩnh vực sản xuất dòng sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn nhằm xuất khẩu sang Mỹ, EU.

Quý III/2019, Nhựa Hà Nội ghi nhận doanh thu thuần 311,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 167% so với cùng kỳ 2018. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 864,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 39,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 30% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi ròng tăng từ 4,3% lên 4,6% trong 9 tháng 2019.

Doanh nghiệp ước tính đạt 1.130 tỷ đồng doanh thu và 67 tỷ đồng lợi nhuận cho cả năm nay, tăng 10% và 20% so với năm trước. Động lực tăng trưởng chính gồm sản xuất cung ứng linh kiện ôtô, điện thoại, sản phẩm khuôn, các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn và mở rộng thêm lĩnh vực sơn phủ để kéo dài chuỗi giá trị.

Trong tương lai biên lợi nhuận gộp của công ty sẽ dần nâng cao nhờ cung ứng các sản phẩm nhựa sinh học thân thiện môi trường tại các thị trường quốc tế và sản xuất linh kiện ô tô tại nhà máy của VinFast, bên cạnh các sản phẩm khuôn đúc. Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng gấp đôi vào năm 2020.

Nam Anh