Trong 6 tháng đầu năm, theo VietnamWorks, số lượng việc làm ngành công nghệ thông tin (tính chung phần mềm và phần cứng) tăng 6% so với cùng kỳ 2015. Tính riêng hai lĩnh vực thì việc làm mảng phần mềm tăng 14% và phần cứng tăng 6%. Tuy nhiên, nếu so sánh với số liệu 2012-2015 khi số lượng công việc ngành IT - phần mềm tăng trung bình 47% mỗi năm thì hiện tại mức tăng này là 33%. Điều đó có nghĩa, nhu cầu tuyển dụng ngành IT đang có xu hướng tăng chậm lại.

Về phía nguồn cung, lượng người tìm việc ngành IT trong nửa đầu năm nay đã tăng đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái. “Có thể thấy thị trường nhân lực IT đang ngày càng mở rộng và cố gắng thu hẹp khoảng cách với nhu cầu nhân lực tăng đột biến trong vài năm trở lại đây”, mạng tuyển dụng này nhận định.

Nếu như lượng người tìm việc ngành IT nửa đầu năm ngoái giảm 6% so với cùng kỳ 2014 thì nửa đầu năm nay tăng đến 40%.

Trái với các ngành nghề khác có xu hướng nhu cầu nhân lực tăng vào đầu năm thì việc làm công nghệ lại tập trung vào cuối năm.

Hồi cuối năm 2015, dữ liệu của VietnamWorks ghi nhận số lượng nhân lực IT đạt mức tăng vượt bậc hơn 63% so với 6 tháng đầu. Nếu tiếp tục xu hướng năm ngoái thì có thể thị trường nhân lực 6 tháng cuối năm nay sẽ đạt mức tăng trưởng tương tự và góp phần thu hẹp sự thiếu hụt nhân lực ngành công nghệ được dự đoán trong vài năm tới.

