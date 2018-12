Những mánh trộm tiền trong tài khoản ngân hàng

Sáng 13/10, tại TP HCM, nhiều khách hàng của Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) cho biết không thể sử dụng thẻ ATM. Khi cho thẻ vào ATM, họ nhận được thông báo thẻ đã bị khóa. Trường hợp này cũng xảy ra trên diện rộng với nhiều khách hàng khác.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Giám đốc Trung tâm thẻ Vietcombank cho biết, những trường hợp bị khóa thẻ đã được thông báo từ trước đó bằng tin nhắn chứ không phải "bỗng nhiên". Bà thông tin, Vietcombank đã gửi tin nhắn tới từng khách hàng (thuộc diện khuyến cáo) thay đổi mã PIN do phát hiện có tình trạng nhiều ATM bị tin tặc gắn thiết bị skimming (một bảng nhựa trong đó chứa thiết bị lấy cắp thông tin thẻ, được ốp phía ngoài khe quẹt thẻ). Không những giao dịch tại ATM bị gắn skimming, các khách hàng còn không chủ động lấy tay che khi thao tác nhập mã PIN, điều này khiến kẻ gian ăn cắp được thông tin thẻ (do có gắn camera nhỏ ở phía trên máy).

Nhiều thẻ ATM của khách hàng Vietcombank bị khóa thẻ và đã được thông báo trước bằng tin nhắn.

"Hằng ngày, Vietcombank có hệ thống quản trị rủi ro và có monitor kiểm soát các giao dịch của khách hàng. Với những trường hợp được đánh giá có nguy cơ lộ thông tin, chúng tôi đã thông báo bằng tin nhắn đến họ để đảm bảo an toàn cho chủ thẻ chứ không phải bỗng nhiên khóa", bà Hằng thông tin thêm.

Vị đại diện Vietcombank cho biết, các "mánh" của tin tặc ngày càng tinh vi với những thiết bị skimming và camera ngày càng nhỏ nên khó phát hiện. Số khách hàng thuộc diện phải đổi mã PIN tại Vietcombank cũng khá nhiều, chủ yếu ở TP HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Giám đốc trung tâm thẻ này cũng khuyên khách hàng khi rút tiền nên chủ động dùng tay để che thao tác nhập mã PIN. Trong trường hợp lấy được thông tin thẻ qua thiết bị skimming, kẻ gian vẫn sẽ không thể chiếm được tài khoản và rút tiền nếu không có mã PIN. "Việc khóa thẻ là sự chủ động của ngân hàng nhằm quản trị rủi ro cho khách. Sắp tới Vietcombank sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội thẻ để có truyền thông hướng dẫn khách hàng đảm bảo an toàn thông tin thẻ", bà Hằng nói thêm.

Trước đó, phương thức trộm tiền qua thiết bị skimming lắp tại ATM cũng đã được Đại tá Trần Văn Doanh - Đại diện Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an (C50) cảnh báo tại Hội nghị về an toàn thanh toán gần đây. Vị này cho biết, sau khi lấy được thông tin thẻ ngân hàng và mã PIN, các đối tượng sẽ sử dụng thiết bị làm giả thẻ ngân hàng thông qua phần mềm chuyên dụng và thiết bị đọc và in dữ liệu thẻ từ được bán trên mạng internet rồi rút tiền tại các máy ATM.

Năm 2014, 2015 Cục C50 đã phát hiện, thông báo và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại kiểm tra, lắp đặt phần mềm và thiết bị anti-Skimming tại cây ATM. "Thế nhưng vẫn còn nhiều ATM chưa được cài đặt thiết bị anti-skimming hoặc lắp thiết bị này nhưng để ở chế độ không chống được việc trộm cắp thông tin thẻ", đại diện C50 nói.

Thanh Thanh Lan