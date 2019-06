VnExpress tiến hành khảo sát trực tuyến từ ngày 4/6 về nhu cầu mua ngôi nhà nghỉ dưỡng second home, thu hút hơn 3.000 độc giả tham gia. Mô hình second home khá phổ biến trên thế giới, dần phát triển tại Việt Nam trong thời gian qua, nhằm mục đích dùng làm nơi lưu trú trong những kỳ nghỉ của gia đình hoặc để đầu tư. Kết thúc chương trình, VnExpress đã chọn ra 10 độc giả may mắn trúng thưởng voucher nghỉ dưỡng hoặc voucher nhà hàng. Danh sách độc giả tham gia khảo sát trúng thưởng xem tại đây.