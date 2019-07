Các học viên đạt kết quả cao trong kỳ thi lớp 10, nhận chứng chỉ quốc tế hay học bổng du học nước ngoài.

Trung tâm Ngoại ngữ Khoa Trí và Anh ngữ Smart Learn (SKT & SL) vừa tổ chức lễ tuyên dương truyền thống cho các học viên đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc tế Cambridge, TOEIC, IELTS, học viên nhận học bổng du học tại Mỹ, Anh, Australia... Buổi lễ được tổ chức hàng quý nhằm tổng kết, khen thưởng và khích lệ cho các học viên.

Anh ngữ Smart Learn khai trương chi nhánh 3 tại quận 9, TP HCM.

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, nhiều học viên theo học tại các cơ sở của trung tâm đều đạt kết quả cao trong môn thi Tiếng Anh. Tiêu biểu, em Trần Gia Nghi (SBD 92705) đạt 9,5; em Dương Quỳnh Hoa (SBD 93158) được 8,5 hay em Nguyễn Minh Khôi (SBD 92572) đạt 8,75...

Để có được những thành quả trên, SKT & SL đã xây dựng lộ trình học cho từng học viên nhằm giúp các em bám sát chương trình học. Trung tâm áp dụng phương pháp SPEED do cô Đoàn Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng SKT & SL - nghiên cứu và áp dụng trong việc giảng dạy môn tiếng Anh.

Phương pháp SPEED: "Mimic - Repeat - Memorize" đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin từ bên ngoài, giúp việc học ngoại ngữ trở nên đơn giản và hiệu quả vì khi lượng tích đủ sẽ hóa thành chất. Quy trình học tiếng Anh được trường hình thành như quá trình xây dựng một ngôi nhà, có đầy đủ từng bước: Móng (ngữ pháp - cấu trúc - phát âm), Vách (từ vựng - thành ngữ), Nóc (4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết và luyện thi các kỳ thi quốc tế như FCE, CPE, IELTS, TOEFL ibt, TOEIC, GMAT...).

Các học viên tham gia chương trình trại hè tại Singapore.

Bên cạnh các khóa học giúp học viên cải thiện nền tảng Anh ngữ, SKT & SL luôn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các học viên, nhất là được học tập tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Nhiều học viên đã nhận được các suất học bổng du học với điểm số IELTS ấn tượng.

Gần đây nhất, Miss Áo dài sinh viên Việt Nam Trần Thị Phương Thảo nhận được 50% chương trình thạc sĩ trường Fisher tại Mỹ; em Đình Trí - học sinh lớp 7- được suất học bổng 5 năm tại Mỹ với 21.000 USD mỗi năm, tổng giá trị hơn 2,6 tỷ đồng tới học kỳ 2023. Bên cạnh đó, em Nguyễn Nhật Anh Thư đạt 7.5 IELTS; em Trương Công Anh Quân - IELTS 7.0, nhận 50% học bổng tại trường Trung học Wisconsin Lutheran -Mỹ; em Phạm Đàm Vũ Nguyên đạt 7.5 IELTS trúng tuyển Đại học UTS - Australia... Nhiều học viên đang theo học tại nhiều trường tại Mỹ, Anh, Australia, Canada...

Cô Đoàn Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng SKT & SL cho biết: "Đây không chỉ là niềm vui của các em mà còn là niềm tự hào của Trung tâm Khoa Trí và Smart Learn. Với các học viên đang bước vào kỳ thi THPT Quốc gia, tôi tin rằng các em sẽ hoàn thành tốt kỳ thi với kiến thức đã được giảng dạy và ôn luyện tại trung tâm".

SKT & SL tổ chức cuộc thi hùng biện "You can do it" giúp học viên có cơ hội rèn luyện tiếng Anh hiệu quả.

Nhằm giúp các học viên được học tập và trải nghiệm trong môi trường Anh ngữ chất lượng, hàng năm, SKT & SL tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá bổ trợ như cuộc thi hùng biện tiếng Anh "You Can Do It" và "Youth Never Say Can’t"; tổ chức các lớp kỹ năng sống; chương trình trại hè tại các nước Mỹ, Anh, Australia... hay chương trình du học hè ngắn hạn tại Singapore. Với mỗi chương trình trại hè tại nước ngoài, trung tâm hi vọng đây sẽ là sân chơi bổ ích cho các em sau một năm học căng thẳng cũng như là môi trường cọ xát tiếng Anh giúp mọi người học hỏi và phát triển hơn.

