Chuyên gia địa ốc cũng chỉ ra những nguyên nhân chính tạo nên cơn sốt của thị trường địa ốc Biên Hoà trong những tháng đầu năm. Cụ thể, Biên Hoà - Dĩ An đang đón dòng vốn tỷ đô đổ vào hạ tầng như tuyến metro số 1, trục đường trung tâm tại Biên Hoà đang gấp rút khởi công. Ngoài ra, Biên Hoà - Dĩ An đang có khoảng 2 triệu dân, lượng chuyên gia làm việc tại đây cũng lên tới 15.000 người nên nhu cầu về căn hộ rất lớn. Đây chính là yếu tố cơ bản để thị trường địa ốc Biên Hoà, Dĩ An tăng trưởng ổn định.