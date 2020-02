Giới phân tích lo ngại Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng âm trong quý I, do dịch Covid-19, và rơi vào suy thoái.

Giới chức Nhật Bản hôm nay (17/2) công bố GDP quý IV/2019 giảm tới 6,3%, mạnh hơn dự báo trước đó của giới phân tích là 3,7%. Đây cũng là quý tệ nhất của nền kinh tế này kể từ quý II/2014.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đã lao dốc sau thông tin trên. Chỉ số Nikkei 225 có thời điểm mất 1,3%. Hiện tại mức giảm đã về 0,97%.

Thuế tiêu dùng tăng và nhu cầu toàn cầu đi xuống đã tác động đến chi tiêu và đầu tư tại Nhật Bản. Giới chức nước này ngày càng chịu sức ép lớn về việc phải kích thích tăng trưởng.

Xe hơi chờ xuất khẩu tại một cảng của Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Tin tức này cũng đến đúng thời điểm giới phân tích lo ngại kinh tế Nhật Bản tiếp tục yếu đi trong quý này, do dịch Covid-19 lan rộng tác động đến sản xuất và du lịch. Nếu tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp, nước này sẽ rơi vào suy thoái.

Tiêu dùng - vốn đóng góp 50% GDP Nhật Bản - giảm 2,9% trong quý trước, do các hộ gia đình kiềm chế chi tiêu sau đợt tăng thuế tiêu dùng tháng 10 năm ngoái. Chi tiêu vốn của doanh nghiệp cũng giảm 3,7%. Cả hai số liệu này đều giảm mạnh hơn dự báo.

Giới chức Nhật Bản từ trước đó đã cảnh báo nền kinh tế này có thể co lại quý cuối năm ngoái, do tăng thuế tiêu dùng, siêu bão và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc. Nhà đầu tư hiện chờ xem tăng trưởng liệu có bật lại trong quý này, như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự báo hay không. Do dịch Covid-19 đang buộc các nhà máy tại Trung Quốc đóng cửa và số du khách Trung Quốc đến Nhật Bản giảm mạnh.

BOJ đến nay vẫn giữ nguyên chính sách tiền tệ và dự báo tăng trưởng, với kỳ vọng kinh tế toàn cầu hồi phục từ giữa năm nay.

Hà Thu (theo Reuters)