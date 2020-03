TP HCM Từ ban giám đốc đến những người bảo vệ, tập thể người lao động của Crescent Mall vui tươi thể hiện vũ điệu thể hiện tinh thần chống Covid 19.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trung tâm thương mại Crescent Mall, TP HCM kêu gọi người dân theo sát các hướng dẫn phòng chống từ Bộ Y tế, tự giác nâng cao ý thức phòng chống dịch, bảo vệ bản thân và gia đình từ những việc đơn giản nhưng hiệu quả.

Ngày ... vừa qua, từ đội ngũ bảo vệ, lao công, nhân viên văn phòng đến ban Giám đốc điều hành của Crescent Mall đã cùng nhau tạo nên phiên bản riêng biệt, cover từ bài nhạc "Ghen Cô Vy" đang nổi tiếng do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác. Đại diện Crescent Mall cho biết họ thực hiện vũ điệu rửa tay "Ghen Cô Vy" nhằm kêu gọi mọi người nâng cao ý thức rửa tay bảo vệ sức khỏe, đồng thời chia sẻ thông điệp "Spread the love, not the virus" (Lan tỏa tình yêu, không phải virus).

Nhân viên Crescent Mall thể hiện vũ điệu rửa tay 'Ghen Cô Vy'

Nhằm tuyên truyền hiệu quả hơn cho xã hội về việc rửa tay có thể phòng chống Covid-19, Viện Sức khỏe nghề nghiệp & Môi trường thuộc Bộ Y tế hợp tác cùng nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Min và Erik đã cho ra sản phẩm "Ghen Cô Vy" gây chú ý không chỉ tại Việt Nam mà còn tại nhiều nước trên thế giới.

Hoàng Anh