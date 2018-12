Kinh doanh điêu đứng sau lụt ở Sài Gòn

Cơn mưa nặng hạt kéo dài hai tiếng đồng hồ ngày hôm qua đã tạo nên đợt ngập lụt khủng khiếp trên toàn TP HCM.

Khu Thảo Điền tại quận 2 được mệnh danh là "khu nhà giàu" Sài Gòn do tập trung nhiều biệt thự, trường quốc tế, căn hộ sang trọng là một trong những nơi chịu cảnh ngập nước nặng nề.

Tại một cửa hàng bán thực phẩm organic cao cấp, các tấm gỗ lót nền đã bị trận ngập hôm qua làm xáo trộn buộc nhân viên, bảo vệ ngày hôm sau phải sắp xếp lại. Nhưng vì diện tích lớn nên nhân viên tạm thời lắp lại khu vực ngay trước lối ra vào, khu vực còn lại vẫn tan hoang. Quản lý cửa hàng cho biết hôm qua là lần đầu tiên nước mưa đã ngập đến bên trong cửa hàng.

"Từ trước đến nay, mỗi khi mưa lớn, nước ngập thì mực nước chỉ lên đến mép vỉa hè. Còn lần này, lượng nước quá lớn nên không ai kịp trở tay", quản lý nơi đây nói.

Mưa ngập bao vây khu biệt thự ở Thảo Điền. Ảnh: Yến Trinh

Trong khi đó, chị Thảo, quản lý một quán bar cho người nước ngoài khu vực này cho hay: “Hôm qua tôi ở văn phòng, thấy mưa lớn nhưng không nghĩ là sẽ ngập lụt. Đến tối về nhà thì nhân viên mới thông báo là nước đã tràn vào trong rồi, lúc đó không biết làm sao”.

Chị cũng cho biết ngày hôm qua nhiều khách đến quán trước khi trời mưa, nhưng cuối cùng cũng kẹt lại vì nước ngập không thể di chuyển được. Hiện chị và nhân viên đang tổng kết lại thiệt hại do ngập nước và nhẩm tính có thể sẽ phải làm lại sàn gỗ do phát hiện nhiều vị trí bị rộp do ẩm nước. Chưa kể máy phát điện để ngoài sân cũng có khả năng phải thay mới.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, nơi tập trung nhiều dự án căn hộ cao cấp nhưng lại là điểm nóng ngập lụt. Tại đây có khá nhiều cửa hàng bán nội thất cao cấp, dụng cụ đánh golf, sàn giao dịch bất động sản… nhằm phục vụ giới nhà giàu.

Anh Thuận, chủ một cửa hàng trên đường này cho biết: “Giờ thì tôi đã quen với cảnh ngập nước rồi. Mỗi lần nước lên là người ta cứ cố gắng lội nước, đến lúc xe chết máy thì lại cố cắn răng đẩy đi". Cùng chịu cảnh ngộ như anh Thuận, hai bên đường, nhiều cửa hiệu, hàng quán đã đối phó với tình trạng nước ngập vào nhà bằng cách xây bậc tam cấp thật cao.

Biệt thự trị giá 3 triệu USD của Đàm Vĩnh Hưng cũng bị ngập lụt.

Nếu khu biệt thự Thảo Điền chịu ngập mỗi khi mưa lớn vì có địa thế thấp, thì không ít biệt thự khu vực khác ở TP HCM tưởng chừng an toàn cũng không trách khỏi tai họa. Tối qua, sau trận mưa lớn, căn biệt thự trị giá 3 triệu USD của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại quận 10 bất ngờ bị ngập nước. Chỉ sau nửa tiếng, nước chảy tràn vào bên trong và dâng cao đến tận đầu gối.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết khi nhận tin báo anh lập tức lên xe về nhà để cùng nhân viên và người thân thu dọn đồ đạc. Dùng tới 3 máy bơm, 20 người liên tục tát nước bằng tay, nhưng đến 4h ngày 27/9, tình hình mới tạm ổn. Ca sĩ này cho hay, nhìn chung không có nhiều thiệt hại về tài sản, chỉ một số đạo cụ như lông cánh, trang sức, áo quần, bìa album, CD, DVD... không được bảo toàn 100%, nhưng sắp tới anh sẽ phải mua lại nhiều thứ để bù vào phần đã hư hỏng.

Không chỉ nhà cửa bị mưa lớn ảnh hưởng, một số công trình cao ốc, trung tâm thương mại sang trọng cũng "trở tay không kịp". Cơn mưa chiều 26/9 đã khiến toà nhà Bitexco bị dột. Nước bắt đầu chảy mạnh bên trong các khe kính của toà nhà tạo thành những dòng nước liên tục tràn xuống tầng trệt của cao ốc. Khách đến tham quan, mua sắm phải dùng ô và tìm chỗ trú mưa. Ban quản lý tòa nhà đã điều động nhân viên liên tục lau dọn để đẩy nước ra ngoài.

Tập đoàn Bitexco - chủ đầu tư tòa nhà, giải thích, sau cơn mưa rất lớn và kéo dài tại khu vực trung tâm TP HCM gây ngập lụt, nước mưa trên mái xuống đã không thể thoát vào được hệ thống thoát nước của thành phố. Dưới áp lực nước lớn, một lượng nước mưa đã tràn xuống sảnh toà nhà. Khi cơn mưa dứt, hệ thống thoát nước trở lại bình thường. Đêm qua, bộ phận kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra tất cả các hệ thống của tòa nhà, bộ phận lao công đã vệ sinh sạch sẽ.

Vĩnh Viễn - Hà Thanh