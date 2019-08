Chuyên gia Savills nhận định với thu nhập ngày càng cao, người Việt chuộng mua ngôi nhà thứ hai vừa để nghỉ dưỡng, vừa đầu tư cho thuê sinh lời.

Nhu cầu second home gia tăng

Ông Neil MacGregor - Tổng giám đốc của Savills Việt Nam nhận định, thị trường second home Việt Nam đang đạt đến độ "chín" sau 10 năm xuất hiện sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đầu tiên, khởi phát tại thành phố Đà Nẵng. Theo thời gian thị trường phát triển sôi động và mở rộng ra nhiều địa phương, nhất là tại những thành phố biển có hạ tầng phát triển, kết nối thuận tiện bằng đường hàng không.

Hạ tầng phát triển cũng kéo theo xu hướng du khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng nhiều. Song song đó, người Việt với thu nhập ngày càng cao đã ưa chuộng du lịch nhiều hơn. Họ cũng ngày càng chú ý đến second home (nhà nghỉ dưỡng) với giá vừa tầm, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng hoặc đầu tư cho thuê.

Second home với mức giá vừa tầm, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và đầu tư cho thuê đang là xu hướng được ưa chuộng. Ảnh phối cảnh second home NovaWorld Phan Thiết.

Đại diện đơn vị nghiên cứu thị trường cũng cho biết, đối tượng mua second home hiện chủ yếu vẫn là người có thu nhập tương đối cao.

"Các hộ gia đình mua second home thường là các chuyên gia, có mức sống tốt, hay đi du lịch, mua second home để tận hưởng khoảng thời gian nghỉ dưỡng theo 'gu' riêng hoặc cho thuê sinh lời", ông Neil MacGregor nói.

So sánh với các quốc gia trong khu vực, chuyên gia từ Savills cho rằng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam có tiềm năng đáng kể. Một phần do mức giá second home còn thấp so với các nước khác Đồng thời người mua nhận lợi ích kép. Trước hết là tiềm năng tăng giá tốt nhờ lượng du khách dồi dào và ngày càng tăng trưởng. Kế đến, lợi nhuận sinh lời từ cho thuê cũng rất khả quan, nhất là tại các dự án có sự hợp tác quản lý vận hành từ đơn vị chuyên nghiệp.

Những thị trường trọng điểm

Theo Savills, người mua second home quan tâm đến các thị trường có hạ tầng phát triển, kết nối thuận tiện bằng đường hàng không. Điển hình sau khi sân bay Cam Ranh, Phú Quốc, Vân Đồn hoàn thành, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại các khu vực này sôi động theo. Nhờ những chuyến bay thẳng nối liền điểm đến du lịch với các thành phố lớn trong nước, quốc tế, lượng du khách tăng vọt qua mỗi năm. Đây cũng là nguồn thu quan trọng của chủ nhân second home, giúp họ có thêm thu nhập từ cho thuê.

Một số địa phương đang nổi lên với tiềm năng tăng giá tốt bao gồm Phan Thiết (Bình Thuận) và Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong đó thị trường Hồ Tràm được cho là sẽ sớm bùng nổ khi dự án sân bay Long Thành đang thu ý sự chú ý của các nhà đầu tư.

Một phần dự án NovaWorld Hồ Tràm giai đoạn 1. Ảnh: Novaland.

Hồ Tràm chỉ cách TP HCM 90 phút di chuyển bằng ôtô qua đường cao tốc. Một khi sân bay Long Thành hoàn thành, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khu vực này sẽ càng sôi động với sự đổ bộ của các nhà đầu tư bất động sản và du khách trong, ngoài nước.

Sân bay Phan Thiết với vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng cũng sắp khởi công, khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM, Nha Trang, Đà Nẵng... đến Phan Thiết chỉ còn 30 phút. Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết với tổng vốn đầu tư 18.000 tỷ đồng dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020, hay đường ven biển Bình Thuận cũng đang trong quá trình xin ý kiến để điều chỉnh quy hoạch...

Nhiều tập đoàn bất động sản nhập cuộc

Tiềm năng của các thị trường mới nổi thu hút sự chú ý của nhiều tập đoàn lớn như Novaland, Apec Group, Sunshine Group, Crystar Bay... Mới đây tập đoàn Novaland giới thiệu cùng lúc hai tổ hợp giải trí du lịch nghỉ dưỡng quy mô hàng nghìn hecta tại Hồ Tràm và Phan Thiết. Cả hai dự án đều thuộc những địa phương đang hứa hẹn tiềm năng bùng nổ trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) giai đoạn 1 - The Tropicana chọn phong cách nhiệt đới phóng khoáng cho các sản phẩm nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng.

Phong cách nhiệt đới phóng khoáng được chọn làm chủ đạo cho thiết kế giai đoạn 1 của NovaWord Hồ Tràm.

Chọn phong cách kiến trúc Mỹ kết hợp hài hòa với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng khu vực Phan Thiết (Bình Thuận), second home tại NovaWorld Phan Thiết được xây dựng trong tổ hợp chuỗi tiện ích dịch vụ phong phú. Dự án được giới đầu tư đánh giá sẽ góp phần bổ sung nguồn cung lưu trú cho địa phương vốn giàu tiềm năng du lịch, nghỉ dưỡng nhưng đang thiếu cơ sở hạ tầng.

"Cộng hưởng từ những ưu thế nổi trội của Phan Thiết và Hồ Tràm và kế hoạch phát triển của tập đoàn là lý do để Novaland chọn những địa phương này làm nơi đầu tư các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí", đại diện Novaland cho biết.

Động thái "bung hàng" của các tập đoàn lớn trong thời gian tới được các chuyên gia đánh giá là xu hướng tất yếu nhằm đón đầu dòng vốn đổ vào cơ sở hạ tầng phát triển du lịch của các địa phương.

Đại diện Savills Việt Nam cũng nhận định với sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, các dự án quy mô lớn và nhu cầu ngày càng tăng của người mua, thị trường second home Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ và thăng hạng trên bản đồ nghỉ dưỡng Đông Nam Á.

Nam Anh